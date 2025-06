Ironheart: la nuova serie Marvel svela la connessione tra Riri Williams e Iron Man

Abbiamo fatto la conoscenza di Riri Williams per la prima volta in Black Panther: Wakanda Forever, dove è stato rivelato che era la brillante inventrice di un rivelatore di vibranio. Questo ha alterato non poco i Wakandiani e l'ha resa un bersaglio di Namor e dei suoi compagni Talokan.

Il film di Ryan Coogler vedeva Riri utilizzare un'armatura simile a quella di Iron Man. In seguito, con l'aiuto di Shuri, l'adolescente è riuscita a creare un'armatura tecnologicamente avanzata che alla fine è stata costretta a riconsegnare ai Wakandiani.

Il sequel di Black Panther, tuttavia, non aveva chiarito se Ironheart avesse legami più o meno diretti con Tony Stark/Iron Man, ed era ovvio da tempo che non avrebbe avuto una sistema di IA che l'accompagnasse in battaglia. Invece, l'MCU ha saltato quello stallo presente nei fumetti introducendo da subito in Ironheart N.A.T.A.L.I.E., un'IA modellata sull'amica che ha perso in una sparatoria anni prima.

Il collegamento tra Riri Williams e Tony Stark spiegato

Ironheart: Dominique Thorne

Anche il suo patrigno, Gary, è stato ucciso e si scopre che è stato lui a ispirarle la decisione di creare un'armatura. Gary idolatrava Iron Man e Riri, dopo essere sopravvissuta alla sparatoria che le ha portato via la figura paterna e la sua migliore amica, ha deciso di creare un'armatura che potesse essere utilizzata dai primi soccorritori per arrivare più velocemente sul luogo di un incidente. Su queste pagine trovate la nostra recensione di Ironheart.

Ironheart: Dominique Thorne

È assodato che Riri rispetta la figura di Tony Stark, ma non intende assolutamente diventare il nuovo Iron Man, o almeno questa è la premessa principale da cui parte la storia di Ironheart. Parlando con l'Huffington Post, Dominique Thorne ha dichiarato: "Riri non è una miliardaria. Non è una magnate. Non è un uomo bianco. È una ragazza nera di 19 anni del South Side di Chicago che cerca nei cassonetti pezzi di ricambio con cui costruisce le sue cose nel tempo libero mentre studia a tempo pieno al M.I.T.".

Riri Williams è come se fosse la "testimonianza vivente dell'eredità che Tony Stark ha lasciato. Tony Stark ha ispirato milioni di persone nel MCU e nel nostro piccolo mondo reale. Quindi Riri è stata assolutamente una di quelle persone che hanno preso qualcosa di incredibile dall'eredità di Tony Stark, ma alla fine della giornata è una persona diversa".