Ironheart, Loki 2, Echo e Armor Wars: gli aggiornamenti sulle serie Marvel dal D23 Expo 2022

L'evento D23 Expo 2022 ha offerto un panel che ha regalato molte anticipazioni dei Marvel Studios, tra cui quelle sulle serie prodotte per Disney+ tra cui Loki 2, Echo che è lo spinoff di Hawkeye, Ironheart e Armor Wars.

I video presentati non sono ancora stati svelati online, tuttavia i presenti hanno condiviso le descrizioni di quanto mostrato.

Sul palco del D23 il produttore esecutivo di Ironheart, Ryan Coogler ha offerto ai fan un primo sguardo alla nuova serie ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever. L'attrice Dominique Thorne tornerà nei panni di Riri Williams, una giovane e geniale inventrice determinata a lasciare il proprio segno nel mondo. Il suo approccio unico alla costruzione di armature di ferro è al tempo stesso brillante e imperfetto, e Ironheart approfondisce le dinamiche della tecnologia rispetto alla magia. Nel video viene mostrata Riri Williams mentre sta compiendo dei test tecnologici al MIT.

Feige ha poi invitato sul palco Anthony Ramos per salutare i fan e raccontare qualcosa del suo personaggio, Parker Robbins aka The Hood. L'arrivo della nuova serie è previsto per il prossimo anno su Disney+.

Don Cheadle ha poi parlato di un altro progetto Disney+ di cui sarà protagonista, Armor Wars. I fan di Rhodey vedranno il personaggio sotto una luce completamente nuova e, considerando il titolo della serie, il pubblico potrà aspettarsi nuovi costumi per l'eroe, con diversi tipi di armatura.

Armor Wars: il logo della serie

Marvel ha quindi confermato che la produzione della seconda stagione di Loki è già iniziata. Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino e Ke Huy Quan sono arrivati al D23 Expo direttamente dal set. I fan hanno anche potuto dare un'occhiata alla prossima stagione, che riprenderà dopo lo scioccante finale, dove Loki si è trovato a combattere per l'esistenza della Time Variance Authority. La seconda stagione di Loki arriverà in streaming su Disney+ nel 2023.

I membri del cast di Echo, tra cui Alaqua Cox, Vincent D'Onofrio, Devery Jacobs, Graham Greene, Cody Lightning e Chaske Spencer, sono saliti sul palco della Hall D23 e hanno parlato del personaggio di Maya Lopez, la cui condotta spietata a New York City la segue anche nella sua città natale. Il pubblico ha potuto dare un'occhiata speciale alla serie in arrivo, che vede anche la partecipazione di Tantoo Cardinal e Zahn McClarnon.

Nel video presentato all'evento D23 vengono mostrati gli antenati della protagonista ed Echo ottiene un sostegno da guerriera per la sua gamba. Il filmato si concludeva poi con Kingpin senza un occhio e mentre diceva 'Maya, è passato molto tempo".

Vincent D'Onofrio ha spiegato ai presenti che la serie può contare su un cast incredibile: "Riportare Fisk e Maya insieme sullo schermo è stato assolutamente elettrizzante... Abbiamo avuto delle scene folli".

La nuova serie sarà presto disponibile in streaming su Disney+.