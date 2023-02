Iron Man: Tom Cruise stava davvero per essere il supereroe Marvel? Ecco la verità

A partire dal 2008 Robert Downey Jr. è diventato per tutti i fan della Marvel l'Iron Man per antonomasia, ma non sono mancate in questi anni le voci secondo cui un altro attore fosse in lizza per il ruolo del genio, miliardario, playboy, filantropo. Stiamo parlando di Tom Cruise, campione di incassi al box-office con il suo Top Gun: Maverick.

In una recente intervista ai microfoni di Phase Zero, però, l'attore ha categoricamente smentito le sue voci di un possibile casting nei panni di Iron Man dichiarando:

"Assolutamente no, non ci sono mai andato vicino. Adoro Robert Downey Jr. e non riesco ad immaginarmi un altro attore che possa fare quel ruolo". Ovviamente con l'introduzione del Multiverso in molti avevano pensato anche a una variante di Iron Man, Superior Iron Man, proprio interpretata da Tom Cruise, ma così non è stato.

Marvel Cinematic Universe, la timeline da Iron Man ad Avengers Endgame

Ma non è tutto, perché proprio come nel video di qualche tempo fa su Shining, dove il viso di Jack Nicholson venne sostituito con quello di Jim Carrey, il canale YouTube del portale Collider ha condiviso un'altra prova della tecnologia deepfake, immaginando Tom Cruise al posto di Robert Downey Jr. in diverse scene tratte dalla saga Marvel più amata dagli spettatori di tutto il mondo.