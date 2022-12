Iron Man, Robert Downey Jr.: "Marvel era pronta al fallimento del film"

Robert Downey Jr. ha rivelato come i Marvel Studios si preparassero al fallimento di Iron Man, affermando che la compagnia era pronta a cancellare il progetto in caso di flop.

Diretta da Jon Favreau, la produzione di Iron Man è diventata una storia leggendaria a Hollywood. Il film è stato girato con una sceneggiatura incompiuta, con il cast e Favreau chiamati a improvvisare mentre le riprese proseguivano. La Marvel che utilizza i suoi rimanenti diritti sui personaggi per finanziare il progetto rende la sua storia molto più interessante perché se avesse fallito, non solo il Marvel Cinematic Universe non esisterebbe, ma avrebbe effettivamente perso il resto del suo catalogo.

Nel corso di un Q&A con la Directors Guild of America, Robert Downey Jr. ha ricordato i retroscena salienti della produzione di Iron Man rivelando:

"Alcuni erano convinti che Iron Man non avrebbe incassato. Ogni giorno scopro qualcosa in più su come sia stato finanziato il progetto, era praticamente pronto per essere cancellato se fosse fallito. La cosa buona è non c'era molta attenzione su di noi. E quando è arrivata, eravamo molto uniti, come se i pazzi prendessero il controllo del manicomio. Ricordo anche che Jeff Bridges disse, 'Amico, stiamo girando un film indipendente da 200 milioni di dollari.' C'era solo la sensazione che, ovviamente, fosse molto più organizzato".