Robert Downey Jr. calvo e irriconoscibile sul red carpet, i fan lo vogliono come nuovo Lex Luthor

Robert Downey Jr. ha scioccato i fan mostrandosi completamente calvo e irriconoscibile sul red carpet degli Academy of Motion Picture Arts and Sciences 13th Governors Awards, dove haa sfilato a fianco della moglie Susan. Il nuovo look, naturalmente è dovuto a esigenze di copione visto il suo coinvolgimento nella serie HBO The Sympathiser.

In un video pubblicato su Instagram, Robert Downey Jr. chiede ai suoi figli di tagliargli i capelli per il suo ruolo imminente in The Sympathizer poiché non vuole indossare una calotta. A operazione conclusa i figli svelano il nuovo look dell'attore, dipingendo una zucca sul retro della sua testa appena rasata.

"Le cose che facciamo per il nostro lavoro... e per i nostri figli", la star ha sottotitolato il video.

Calvo come... Lex Luthor?

A giudicare dai commenti piovuti sui social, i fan hanno apprezzato il fatto che l'attore di Iron Man abbia coinvolto i suoi figli nell'audace taglio di capelli, molti che hanno elogiato la star su Instagram che conserva il suo fascino anche senza la folta chioma. Ma c'è chi ha preso spunto dal uovo look per chiedere a gran voce un recasting di Robert Downey Jr. nel ruolo del villain DC Lex Luthor.

Tra l'altro, ben prima dell'arrivo di Zack Snyder e del suo L'uomo d'acciaio, Robert Downey Jr. haa davvero rischiato di interpretare ex Luthor in Superman: Flyby,storia delle origini scritta da J.J. Abrams. Con una girandola di registi coinvolti nel progetto, tra i quali Brett Ratner, McG e Bryan Singer, Downey fu scelto per il ruolo di Luthor, descritto come un agente governativo ossessionato dal fenomeno UFO obiettivo delle inchieste di Lois Lane. Mentre Abrams tentò di ottenere lui stesso la regia dopo l'uscita di scena di McG, il cambio di direzione dello studio alla fine ha portato Kevin Spacey a essere coinvolto per la parte del villain.