Iron Man: Disney+ celebra il 15esimo anniversario del film Marvel con un nuovo trailer

Correva l'anno 2008 e nelle sale uscì Iron Man, film con Robert Downey Jr. nei panni di uno dei supereroi più celebri dei fumetti. Nessuno si sarebbe mai aspettato il grande successo riscontrato e soprattutto quello che sarebbe avvenuto dopo, ovvero l'inizio dell'era targata Marvel Studios e una decade di film e serie TV.

15 anni di Iron Man

Per celebrare il quindicesimo anniversario, Disney+ ha pubblicato su Twitter un nuovo trailer che ne ripercorre i momenti più salienti. Per Robert Downey Jr. il successo di Iron Man ha rappresentato una vera e propria rinascita attoriale, smentendo coloro che pensavano a un flop colossale del film. La sua ultima apparizione nei panni del celebre eroe risale al 2019 in Avengers: Endgame, dove si sacrifica al termine di una battaglia estenuante contro Thanos.

L'importanza del primo Iron Man è soprattuto legata alla scena post-credits dove Nick Fury (Samuel L. Jackson) parla per la prima volta del progetto Avengers, lanciando le basi per il grande crossover poi uscito nel 2012. Di recente è stata anche mostrata al pubblico una versione alternativa della scena post-credits di Iron Man molto più colorita. A differenza di quanto visto al cinema, infatti, il celebre personaggio esclama: "Sono Nick Fury, figlio di puttana!". In pieno stile Samuel L. Jackson, insomma.

Marvel Cinematic Universe, la timeline da Iron Man ad Avengers Endgame

Iron Man tornerà nell'MCU?

Con l'introduzione del Multiverso nel mondo Marvel si erano diffuse alcune voci secondo cui Robert Downey Jr. sarebbe tornato nei panni di Iron Man in Avengers: Secret Wars, in arrivo nel 2026, ma sono state smentite da Stephen Broussard, VP of Production & Development dei Marvel Studios: "Al momento il ritorno di Iron Man nell'MCU è fuori discussione".