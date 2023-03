Iron Man: Disney svela una versione alternativa mai vista prima della scena post-credits

Ospite del Jimmy Kimmel Live, Jon Favreau ha mostrato al pubblico una versione alternativa della celebre scena post credits del primo Iron Man in cui compare Nick Fury.

Uscito nel 2008, Iron Man di Jon Favrea ha segnato l'inizio dei Marvel Studios e di un'avventura durata oltre 10 anni e che non accenna a fermarsi. La scena post-credits, in particolar modo, fu importantissima perché anticipò l'arrivo degli Avengers.

Ospite del Jimmy Kimmel Live, Jon Favreau ha però voluto mostrare al pubblico una versione alternativa e alquanto colorita della scena post-credits che ritrae sempre come protagonista il Nick Fury di Samuel L. Jackson. A differenza di quanto visto al cinema, però, il celebre personaggio esclama: "Sono Nick Fury, figlio di puttana!".

Per Robert Downey Jr. il successo di Iron Man ha rappresentato una vera e propria rinascita attoriale, smentendo coloro che pensavano a un flop colossale del film. La sua ultima apparizione nei panni del celebre eroe risale al 2019 in Avengers: Endgame, dove si sacrifica al termine di una battaglia estenuante contro Thanos.

Marvel Cinematic Universe, la timeline da Iron Man ad Avengers Endgame

Di recente si erano diffuse alcune voci secondo cui l'attore sarebbe tornato nei panni di Iron Man in Avengers Secret Wars, in arrivo nel 2026, ma sono state smentite da Stephen Broussard, VP of Production & Development dei Marvel Studios: "Al momento il ritorno di Iron Man nell'MCU è fuori discussione".