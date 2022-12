Iron Fist, Finn Jones: "Mi piacerebbe avere un'altra possibilità"

Finn Jones vorrebbe tornare ad indossare i panni di Iron Fist per alcuni motivi, ma soprattutto per dimostrare a tutti coloro che hanno avuto dei dubbi sulla sua interpretazione, che si sbagliano.

La speranza di Finn Jones sembra essere quella di poter tornare nei panni di Iron Fist. L'attore, parlando nuovamente della sua esperienza nel MCU, ha infatti chiarito un paio di punti che sembrano essere particolarmente importanti per lui.

Finn Jones ha infatti dichiarato che tornerebbe nel ruolo non solo perché ama il personaggio che ha interpretato per pochi anni. Ma anche per mettersi alla prova, e dimostrare così a tutti coloro che hanno mostrato dei dubbi in merito alla sua interpretazione, di cosa sarebbe capace tornando ad indossare gli abiti di Iron Fist.

In una recente intervista con Geekscape, l'attore ha dichiarato che gli piacerebbe tornare ad interpretare Danny Rand. "Certo che lo farei! Mi piacerebbe un'altra possibilità... Ci tengo profondamente a Danny Rand. Credo in quel personaggio, credo che ci sia molto lavoro che può essere fatto", ha raccontato.

Jones ha aggiunto: "C'è qualcosa nel perdente. Amo la narrativa del perdente. Amo la capacità di dimostrare che qualcuno ha torto. E voglio dimostrare che tutti quei dubbiosi si sbagliano. So di averlo dentro di me, e so di poter dare a Danny la performance di Rand che i fan vogliono e so che è possibile".

Iron Fist, Finn Jones vuole tornare nel MCU: "Dateci la serie di Eroi in vendita"

Finn Jones vorrebbe dunque una seconda possibilità, proprio come è accaduto a Charlie Cox. L'attore tornerà infatti ad indossare i panni di Daredevil in una serie composta da 18 episodi Daredevil: Born Again, dopo un breve cameo in Spider-Man: No Way Home, e dopo essere apparso in alcuni episodi della serie Disney+, She-Hulk: Attorney at Law.

Che i fan di Finn Jones, dopo le sue parole, siano pronti per una campagna da lanciare sui social, come quella creata per Charlie Cox, che possa riportare Iron Fist sullo schermo?