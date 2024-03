Iron Fist: Finn Jones ha anticipato il ritorno del suo personaggio nell'MCU?

Dopo gli esordi del Daredevil di Charlie Cox e del Kingpin di Vincent D'Onofrio nel Marvel Cinematic Universe, e in attesa di quello del Punisher di Jon Bernthal, anche Finn Jones potrebbe aver suggerito ai suoi fan l'eventuale debutto di Iron Fist nell'universo condiviso.

Jones ha interpretato Danny Rand, alias Iron Fist, nelle due stagioni della serie Netflix e in The Defenders. Non ci sono state notizie di un ritorno nel ruolo da parte di Jones con i Marvel Studios, ma l'attore ha fatto un'anticipazione in una delle sua stories su Instagram, dove ha condiviso un'immagine di un borsone su un letto con il numero del fumetto conclusivo di Power Man e Iron Fist in bella vista.

Ovviamente è possibile che Jones stia semplicemente rileggendo i fumetti per divertimento. Ha anche una copia de La storia infinita nella borsa, chissà se ha a che fare con l'imminente reboot del franchise...

Torneranno tutti i Defenders?

Il punto è che ogni attore dell'universo dei Defenders che accenni anche solo lontanamente a un ritorno al proprio ruolo è una notizia. I fan sono rimasti molto colpiti da ciò che gli show Marvel di Netflix sono stati in grado di fare, e la maggior parte concorda sul fatto che non hanno avuto la possibilità di esplorare appieno i personaggi da quando la Disney ha chiuso la Marvel Television nel tentativo di rimandare tutto all'interno del MCU.

I Marvel Studios stanno lavorando alla serie Daredevil: Born Again, interpretata da Cox e D'Onofrio. Non sarebbe uno shock vedere gli altri Difensori apparire in quella serie, anche se solo per un cameo. Quasi tutti coloro che hanno partecipato a questi show hanno, in un momento o nell'altro, espresso interesse a riprendere i loro ruoli per la Marvel.

The Defenders: ecco il vero motivo dell'alleanza tra eroi Netflix! (VIDEO)

Per il momento, la palla è rigorosamente nel campo della Marvel quando si tratta del precedente franchise televisivo. L'apertura del multiverso nell'MCU permette ogni tipo di apparizione di personaggi del passato senza influenzare la narrazione principale. Forse Iron Fist, Luke Cage e Jessica Jones potranno rivedersi un giorno nel MCU.