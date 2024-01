Iron Fist: Marvel pensa a una versione al femminile, Danny Rand tornerà in un ruolo minore?

Secondo gli ultimi rumor sarà una donna la Iron Fist ufficiale del MCU e non più Danny Rand

Con la conferma che le serie Marvel/Netflix sono ormai canoniche all'interno del Marvel Cinematic Universe, è inevitabile il ritorno in scena anche di Iron Fist, ma stavolta le cose potrebbero prendere una piega diversa e più "al femminile".

Iron Fist ha faticato fin dall'inizio a trovare il suo pubblico, ma nonostante una seconda stagione decisamente migliore, la serie Netflix non è mai riuscita a soddisfare le aspettative dei fan. Di conseguenza, la notizia della sua cancellazione non era arrivata come un fulmine a ciel sereno, anche se Finn Jones, interprete di Danny Rand, aveva sempre espresso la sua volontà di riprendere il ruolo.

Nella seconda stagione della serie, Colleen Wing (Jessica Henwick) diventava il nuovo Iron Fist e vedeva Danny lasciare New York per trovare Orson Randall, l'uomo da cui Davos aveva acquisito i poteri dell'Iron Fist. Mesi dopo, abbiamo visto che Danny aveva rubato a Randall due pistole con cui poteva formare gli Iron Fist.

È stato un bel cliffhanger che lasciava tutto in sospeso, e con gli show di Netflix della Marvel Television ora considerati "canone", sembra che Jones potrà avere una seconda possibilità. Solo che non sarà il principale Iron Fist del MCU!

Secondo lo scooper Daniel Richtman, i Marvel Studios starebbero sviluppando un nuovo progetto su Iron Fist incentrato però su una protagonista femminile e si vocifera anche di un adattamento animato. Sebbene il ritorno di Jones nel ruolo non sia stato del tutto escluso, sembra che l'idea attuale sia di averlo in un cameo, ma che il personaggio non sarà l'Iron Fist principale del MCU.

Black Panther: Eyes of Wakanda, la serie animata vedrà il debutto di Iron Fist nell'MCU [RUMOR]

Ricordiamo che recentemente è stato riportato che la serie animata Eyes of Wakanda ci porterà a K'un-Lun e introdurrà un Iron Fist donna chiamata Janora.