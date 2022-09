Iron Fist, Finn Jones vuole tornare nel MCU: "Dateci la serie di Eroi in vendita"

Iron Fist di nuovo nel MCU? È quello che vorrebbe Finn Jones, l'attore che lo interpretato nell'ormai cancellata serie Netflix, e avrebbe anche l'idea perfetta: mai sentito parlare di Eroi in vendita?

Dopo il ritorno in grande stile del Matt/MurdockDaredevil di Charlie Cox sullo schermo, adesso anche un'altra star dell'universo Marvel Netflix spera che il suo personaggio venga reintrodotto nel MCU, magari in compagnia di uno dei suoi storici compagni di avventure...

Finn Jones, l'interprete di Danny Rand a.k.a. Iron Fist ha infatti affermato di essere ben disposto a tornare nel mondo Marvel, e ha anche un'idea su come si potrebbe fare.

"Mi piacerebbe tantissimo continuare a interpretare [Iron Fist]. Credo ci sia ampio spazio di manovra e grande possibilità di crescita per il personaggio" ha rivelato ai microfoni di Comicbook, come riporta anche The Direct "Personalmente, adorerei vederlo tornare in qualcosa come una serie tv degli Eroi in Vendita".

Il riferimento di Jones è a quel gruppo di eroi dei fumetti che svolgeva missioni a pagamento, e i cui membri principali erano proprio Iron Fist e Luke Cage: "Credo che sarebbe il modo più divertente e dinamico per reintrodurre questi personaggi nel MCU. Ho adorato lavorare con Mike Colter (l'interprete di Luke Cage) e la chimica tra Danny e Luke sullo schermo. Credo che a livello creativo sarebbe davvero interessante quello che potrebbe fare uno show del genere, la direzione che potrebbe prendere".

E ribadisce, infine: "Adorerei avere l'opportunità di indossare di nuovo questi panni e far evolvere sempre di più il personaggio, di mostrarvi il miglior Iron Fist possibile".

E voi, siete d'accordo?