Black Panther: Eyes of Wakanda, la serie animata vedrà il debutto di Iron Fist nell'MCU [RUMOR]

Dopo la cancellazione della serie Netflix, durata soltanto due stagioni, i fan hanno iniziato a domandarsi se e quando avrebbero rivisto su schermo il personaggio di Iron Fist. Ebbene, il momento potrebbe essere finalmente arrivato perchè stando a un recente rumor il debutto ufficiale di Iron Fist nell'MCU avverrà nella serie animata Black Panther: Eyes of Wakanda.

L'indiscrezione è stata lanciata dallo scooper @CanWeGetToast, fonte più volte rivelatasi attendibile in passato. Mentre i dettagli sulla trama o sul cast di Eyes of Wakanda sono ancora top secret, il titolo suggerisce un focus sui War Dogs, le spie d'élite sotto copertura di Wakanda di cui facevano parte Nakia di Lupita Nyong'o e Zuri di Forest Whitaker in Black Panther. L'intrigante background di questi agenti potrebbe essere uno dei temi centrali dello show.

Questa la sinossi ufficiale della serie animata, di cui non si conosce ancora la finestra di lancio: Nel corso della storia del Wakanda, coraggiosi guerrieri sono stati incaricati di viaggiare per il mondo recuperando pericolosi manufatti di vibranio. Questa è la loro storia.

Iron Fist, Finn Jones vuole tornare nell'MCU

Finn Jones, l'interprete di Danny Rand a.k.a. Iron Fist ha in passato affermato di essere ben disposto a tornare nel mondo Marvel, rivelando anche un'idea su come possa avvenire:

"Mi piacerebbe tantissimo continuare a interpretare [Iron Fist]. Credo ci sia ampio spazio di manovra e grande possibilità di crescita per il personaggio" ha rivelato ai microfoni di Comicbook, come riporta anche The Direct "Personalmente, adorerei vederlo tornare in qualcosa come una serie tv degli Eroi in Vendita".