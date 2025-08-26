Io sono Rosa Ricci: amori e lotte per il potere nel trailer del film prequel di Mare Fuori

I fan della serie Mare Fuori dovranno attendere il 30 ottobre per vedere il film prequel Io Sono Rosa Ricci di Lyda Patitucci, di cui online è stato condiviso il trailer.

01 Distribution ha infatti condiviso il video che anticipa qualche scena del progetto che vede protagonista Maria Esposito nel ruolo del personaggio molto apprezzato dagli spettatori.

Il trailer del progetto prequel

Il film Io Sono Rosa Ricci è una produzione Picomedia con Rai Cinema, in collaborazione con Netflix (che distribuisce in esclusiva la serie a livello internazionale), e ha potuto contare sul contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del Ministero della Cultura.

Il trailer pubblicato online anticipa le tematiche e gli eventi, ambientati prima della storia raccontata negli episodi di Mare fuori, che verranno portati sul grande schermo, tra amori contrastati e lotte per il potere dalle conseguenze drammatiche.

Ecco il video:

Cosa racconterà Io Sono Rosa Ricci

Il film in arrivo in autunno nei cinema è ambientato a Napoli, nel 2020. Rosa Ricci ha quindici anni e un'eredità ingombrante: è figlia di uno dei boss più temuti della città. È una ragazzina schiva, che vive in una gabbia dorata protetta da Don Salvatore e del suo clan. Quando viene rapita da un narcotrafficante intenzionato a colpire suo padre, Rosa si ritrova prigioniera su un'isola remota. Minacciata e costantemente in pericolo, durante la sua prigionia, intraprende però un percorso di crescita e stringe un legame profondo che le darà forza e una nuova consapevolezza.Mentre il padre scatena una guerra per salvarla, Rosa non aspetta di essere salvata: progetta la sua fuga. Quando finalmente torna a Napoli, non è più la ragazza di prima: ora è pronta a riprendersi la sua vita. E a scegliere, da sola, il suo destino. Anche se questo significa trovare vendetta.

Nel cast di Io sono Rosa Ricci, oltre alla protagonista Maria Esposito, ci sono anche Andrea Arcangeli e Raiz. Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Maurizio Careddu e Luca Infascelli. La fotografia è a cura di Valerio Azzali, il montaggio di Valeria Sapienza, la scenografia di Carmine Guarino e i costumi di Rossella Aprea.