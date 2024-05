Io sono leggenda 2, Will Smith convinto della sceneggiatura: 'Abbiamo grandi idee'

Dopo averne parlato saltuariamente nel corso degli ultimi mesi, Will Smith ha fatto chiarezza sul sequel di Io sono leggenda che sta sviluppando con Michael B. Jordan.

Nonostante il personaggio di Smith sia morto alla fine del primo film, l'eventuale sequel sceglierà di omettere quel finale trasformando in canonico il finale alternativo incluso nell'edizione home video che lo vedeva invece sopravvivere.

"Abbiamo trascorso un paio di settimane insieme circa un mese fa. Penso che stia andando bene", ha dichiarato la star di Bad Boys: Ride or Die. "Abbiamo alcune idee davvero solide... Penso che arriveremo a realizzarlo insieme".

Will Smith in una sequenza di Io sono leggenda, di Francis Lawrence (2007)

Basato sul romanzo di Richard Matheson del 1954, il thriller post-apocalittico del 2007 vedeva Smith nei panni del virologo Robert Neville, apparentemente l'ultimo uomo sulla Terra. Unico sopravvissuto a una pestilenza causata dall'uomo e immune al virus che ha trasformato gli infetti in Darkseekers vampireschi, Neville ha sviluppato con successo una cura, ma è morto nel finale del film.

Tuttavia, come detto, il sequel di Io sono leggenda, ancora senza titolo, proseguirà la storia a partire dal finale originale scartato, incluso come finale alternativo nella versione in DVD. In quel finale, il personaggio di Smith è sopravvissuto ed è diventato una leggenda tra i Darkseekers per i suoi esperimenti sui vivi infetti.

Io sono leggenda 2, nuovi dettagli sul sequel: "Si ispirerà a The Last of Us"

Lo sceneggiatore Akiva Goldsman, autore del primo film del 2007 e del prossimo sequel per la Warner Bros, ha dichiarato che Io sono leggenda 2 sarà ambientato "alcuni decenni" dopo gli eventi dell'originale, che si svolgeva nel 2012.