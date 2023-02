Io sono leggenda 2, nuovi dettagli sul sequel: "Si ispirerà a The Last of Us"

Dopo l'annuncio del sequel di Io sono leggenda, che vedrà coinvolto nuovamente Will Smith, con l'ingresso nel cast di Michael B. Jordan, sono arrivati nuovi dettagli sulla produzione, che dovrebbe trarre ispirazione da The Last of Us, visto il successo riscontrato dalla serie HBO.

Lo sceneggiatore e produttore del primo film, Akiva Goldsman, ha dichiarato a Deadline che il sequel "sarà ambientato qualche decennio dopo il primo", anche se non ha chiarito il ruolo di Jordan nella storia.

"Sono ossessionato da The Last of Us, dove vediamo il mondo solo dopo l'apocalisse e in cui è trascorso un lasso di tempo di 20 o 30 anni", ha detto Goldsman. "Si vede come la terra si riappropri del mondo, e c'è qualcosa di bello nella domanda: quando l'uomo non è più l'inquilino principale del pianeta, cosa succede? Questo sarà particolarmente evidente a New York".

Goldsman ha aggiunto che "le possibilità sono infinite" per il sequel di Io sono leggenda, e ha anche parlato dell'adattamento dell'omonimo romanzo del 1954 di Richard Matheson.

Io sono leggenda 2: Will Smith e Michael B. Jordan star del sequel

"Torneremo al libro originale di Matheson e al finale alternativo del film piuttosto che a quello finito nel montaggio cinematografico", ha dichiarato Goldsman. "Quello di cui Matheson parlava è che il tempo dell'uomo sul pianeta come specie dominante era giunto alla fine. È una cosa davvero interessante che avremo modo di esplorare. Quindi, ci sarà un po' più di fedeltà al testo originale", ha aggiunto.