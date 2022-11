Io sono leggenda 2, il regista Francis Lawrence conferma: "Mi piacerebbe girare il sequel"

In una recente intervista con Comickbook Francis Lawrence, ha parlato di Io sono leggenda 2, partendo dalla propria esperienza con il suo prequel. All'inizio di quest'anno è arrivato l'annuncio ufficiale in merito ai lavori per il sequel del film uscito nel 2007. Per adesso non conosciamo ancora molto in merito, oltre al ritorno di Will Smith accompagnato da Michael B. Jordan.

Will Smith in un'immagine di Io sono leggenda

Pur non essendoci stato alcun annuncio ufficiale in merito al coinvolgimento di Francis Lawrence nel progetto, il regista ha rivelato di aver scambiato due chiacchiere con lo sceneggiatore di Io sono leggenda 2, Akiva Goldsman, con cui aveva lavorato in precedenza, confermando che non gli dispiacerebbe affatto tornare alla regia. Il filmmaker ha spiegato: "Ne ho parlato un po' con Akiva [Goldsman], ma penso che come lavoro sia ancora lontano. Non nascondo che mi piacerebbe farlo. Mi hanno raccontato alcune cose su Io sono leggenda 2. In realtà non abbiamo molto materiale su cui speculare e ragionare, ma ho giurato di mantenere il segreto su questo nuovo film in arrivo".

Io sono leggenda 2: il produttore anticipa che la storia "sarà fantastica"

Per adesso, quindi, non abbiamo alcuna certezza in merito al futuro regista di Io sono leggenda 2, andando oltre queste dichiarazioni piuttosto propositive, e ricordandovi il grande successo di pubblico che ebbe il suo predecessore, costruendo una community che da anni chiede a gran voce nuovo materiale cinematografico.