Io sono leggenda 2: il produttore anticipa che la storia "sarà fantastica"

L'annuncio della realizzazione di Io Sono Leggenda 2 non è stato accompagnato dai dettagli riguardanti la trama del sequel con star Will Smith, ma uno dei produttori ha sottolineato che sarà qualcosa di davvero fantastico.

Il film arrivato nelle sale nel 2007 si ispirava liberamente al romanzo scritto nel 1954 da Richard Matheson e seguiva la storia dell'ultimo uomo rimasto in vita sulla Terra dopo un'infezione che rende l'umanità delle creature simili a vampiri.

Warner Bros ha annunciato lo sviluppo di I Am Legend 2 svelando che Will Smith riprenderà la parte del Dottor Robert Neville. Accanto a lui ci sarà Michael B. Jordan con un ruolo avvolto dal mistero.

La sceneggiatura sarà inoltre scritta da Akiva Goldman, mentre non è stato svelato se dietro la macchina da presa sarà impegnato per la seconda volta Francis Lawrence.

Il produttore Jon Mone, che ha collaborato nuovamente con Smith in occasione di Una famiglia vincente - King Richard, ha dichiarato ora parlando della storia del sequel: "Si tratta di un'idea incredibilmente fantastica. Un'idea che ha portato Will e Akiva a credere che valesse la pena raccontare un'altra storia".

La sua dichiarazione a Deadline proseguiva sottolineando: "Si basa sulle menti di Will, Akiva e Michael B. Jordan che hanno ideato una prospettiva incredibile per proseguire quella storia".

Attualmente rimane un mistero come Neville possa essere coinvolto nel lungometraggio, considerando che nel finale del film originale si era sacrificato per salvare la cura, perdendo apparentemente la vita. Un finale alternativo lo mostrava però alle prese con una storia più vicina a quella del libro, in cui sopravviveva all'attacco al laboratorio e abbandonava i suoi esperimenti per provare a ottenere una vita migliore.