Intervista col Vampiro, su Netflix in streaming da oggi!

Intervista col vampiro arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di ottobre e farà felici tutti gli appassionati di horror d'atmosfera, con un cast da urlo!

I pensieri e le angosce della vita di un vampiro vengono alla luce con Intervista col vampiro, film di Neil Jordan tratto dall'omonimo romanzo di Anne Rice nominato a 2 Golden Globe e a 2 Premi Oscar. La pellicola vanta un cast stellare, tra cui due giovanissimi Brad Pitt e Tom Cruise, entrambi incatenati alle gioie e ai problemi che derivano dal vivere una vita eterna.

Louis (Brad Pitt) abbraccia la piccola Claudia (Kirsten Dunst) in una scena del film Intervista con il vampiro

Ma se Lestat (Cruise) è stato in grado di giovare della sua condizione e anzi di regalare il suo dono anche ad altri, Louis (Pitt), non riesce ad accettare l'idea di una vita infinita, passata a cibarsi di sangue umano. Una cosa per lui contro natura che lo porterà a combattere tra l'assecondare il desiderio di sete e la sua sensibilità umana. Un racconto pionieristico che rivaluta la figura del vampiro assassino per donarle nuove sfumature. C'è anche un po d'Italia in Intervista col vampiro, già disponibile su Netflix: agli Oscar del 1995 infatti sono arrivati in nomination i guru della scenografia Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, battuti però da La pazzia di Re Giorgio.

