Intervista col vampiro, Kirsten Dunst: "Brad Pitt si divertiva a fare battute sulle scorregge sul set"

Sono passati diversi anni dall'uscita di Intervista col Vampiro, ma Kirsten Dunst non dimenticherà mai un'esperienza incredibile come quella avuta sul set del film con Brad Pitt e Tom Cruise... E le battute sulle scorregge di Pitt.

In una recente intervista con Entertainment Weekly!, Dunst ha rievocato i tempi sul set di Intervista col Vampiro, il ruolo che tanta fortuna le ha portato poi in seguito nella sua carriera.

"Mi trattavano in maniera così gentile, ero proprio come una principessa su quel set" ricorda l'attrice, svelando di essersi trovata a suo agio con le sue co-star fin dai provini "Ero la ragazzina più alta tra quelle arrivate alle ultime fasi dei provini, così Tom Cruise mi disse di nascondere un po' le gambe (sotto la gonna), quando mi prendeva in braccio. Sentivo come se pensasse 'Mi piace questa ragazzina'".

E tutta quell'oscurità e quei momenti intensi derivanti dal materiale del film, dal genere e dalla storia, venivano "controbilanciati" alla grande dal comportamento bonario e scherzoso di un'altra delle sue co-star... Brad Pitt: "Se ne usciva con delle battute sulle scorregge".

Beh, sappiamo che Pitt sa essere piuttosto divertente quando vuole, basta dare un'occhiata alle memorabili battute che ci ha regalato anche solo recentemente, durante la stagione degli Award di C'era una volta A... Hollywood (persino in absentia).