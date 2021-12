Anne Rice: morta a 80 anni l'autrice di Intervista col vampiro

Anne Rice è morta l'11 dicembre 2021 all'età di 80 anni; l'autrice era nota soprattutto per aver scritto Intervista col vampiro, oggetto della celebre trasposizione cinematografica all star con Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas e Kirsten Dunst.

A confermare la morte di Anne Rice è stato il figlio Christopher attraverso la sua pagina Facebook. L'autrice è deceduta in seguito alle conseguenze provocate da un ictus. Christopher ha scritto: "Carissime persone che seguite questa pagina, Sono Christopher, il figlio di Anne, e mi piange il cuore all'idea di dovervi dare questa notizia. Questa notte, Anne è morta in seguito alle conseguenze provocate da un ictus. Ci ha lasciati esattamente 19 anni dopo la morte di suo marito, mio padre Stan".

Christopher ha continuato a scrivere: "Il dolore che la famiglia sta provando non può essere descritto. Il supporto che ho ricevuto da mia madre è sempre stato straordinario - lei mi ha insegnato a inseguire i miei sogni, ad allontanare tutto ciò che appiattisce le persone e ad affrontare i lati oscuri della mia personalità. Come scrittrice mi ha insegnato a sfidare i limiti dei generi. Ho trascorso le ultime ore in ospedale insieme a lei a ricordare tutto ciò che ha fatto in vita".

Anche Karen Rice, la sorella minore di Anne, ha contribuito ai ricordi e ha dichiarato: "Che gran viaggio che ci ha fatto fare! Adesso, forse, sta trovando le risposte ai troppi interrogativi filosofici e cosmici che la vita ci pone continuamente".

A prendere nuovamente la parola è stato Christopher, che ha detto: "Questa pagina le ha dato tantissima gioia nel corso degli ultimi anni e le ha anche fatto esperire un senso di amicizia e comunità". Infine, il figlio di Anne Rice ha fornito qualche dettaglio sul funerale: "Mia madre verrà seppellita nel mausoleo di famiglia al Metairie Cemetery di New Orleans nel corso di una cerimonia privata. L'anno prossimo celebreremo la sua vita a New Orleans: l'evento sarà aperto al pubblico ed estremamente gioioso! Aspettiamo la partecipazione di tutti voi!".

I fan hanno commentato in massa la notizia della morte della loro beniamina e si sono dimostrati tristi e dispiaciuti. Un utente ha scritto: "Profonde condoglianze alla vostra famiglia e grazie mille a una donna che è sempre stata uno dei miei maggiori esempi".

Il primo romanzo di Anne Rice è stato proprio Intervista col vampiro, firmato nel 1976. L'autrice è nota per la serie di romanzi Cronache dei vampiri, Nuove cronache dei vampiri e Le Streghe Mayfair.