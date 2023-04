Intervista col Vampiro: annunciato un importante recasting in vista della stagione 2

I recasting sono spesso all'ordine del giorno nel mondo del cinema e delle serie TV. Questa volta è toccato allo show AMC Intervista col Vampiro che vedrà un importante personaggio cambiare volto nella già annunciata seconda stagione. Stiamo parlando di Claudia, che non verrà più interpretata da Bailey Bass bensì da Delainey Hayles.

La notizia è stata riportata alcuni giorni fa dal portale Variety con il seguente comunicato dell'attrice: "Per via di una serie di circostanze impreviste non potrò tornare nella seconda stagione di Intervista col Vampiro. Interpretare Claudia è stato un ruolo da sogno e un viaggio incredibile. Auguro a Delainey il meglio e non vedo l'ora di guardarla. Sono estremamente grata alla AMC, ai produttori, a Jacob, a Sam, alla troupe e, naturalmente, ai meravigliosi fan".

La conclusione della prima stagione della serie ha lasciato i fan con una serie di domande a cui trovare una risposta. Lo showrunner della serie Rolin Jones ha recentemente parlato di ciò che i fan possono aspettarsi dal ritorno dello show sul piccolo schermo: "Posso dirti un paio di cose. La nostra sfida riguarda la seconda metà del libro in cui c'è meno trama rispetto alla prima metà e molti dialoghi interni".

Dai primi dettagli emersi sembra proprio che nella stagione 2 Louis e Claudia andranno in Europa e ci sarà più spazio per la vita della congrega. Le riprese inizieranno questo mese a Praga.