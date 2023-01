Le streghe Mayfair e Intervista col Vampiro: ci sarà un crossover? La risposta del produttore

Se vi aspettate di vedere presto un crossover tra le due nuove serie di AMC Le Streghe Mayfair e Intervista col Vampiro, sappiate che probabilmente ci sarà da aspettare un po'... Ma ci si sta lavorando. Almeno, così sostiene il produttore esecutivo Mark Johnson.

Tutti si aspettano che i mondi che compongono l'Immortal Universe televisivo ispirato alle creazioni di Anne Rice finiscano presto con il collidere, ma sembra che quella di un crossover tra due dei nuovi titoli di punta dell'emittente americana AMC, Interview with the Vampire e Le Streghe Mayfair, non sia un'idea facilmente realizzabile, almeno per ora.

"Affrontiamo la realtà, sono totalmente differenti. Sono quasi per diversi tipi di pubblico, che alla fine è uno degli appeal di Anne Rice" ha spiegato Mark Johnson in un'intervista con il sito Collider, quando gli è stata posta l'inevitabile domanda "È una vera sfida. Non vuoi forzare le cose solo per vederli insieme; ma allo stesso tempo ti viene spontaneo dire 'Ok, cosa ha a che fare Le Streghe di Mayfair con Intervista col Vampiro?'. E a prima vista, la risposta sarebbe 'Non molto'" continua Johnson "Sono principalmente ambientate a New Orleans, e c'è questa atmosfera misteriosa che circonda New Orleans, e il fatto che è probabilmente la meno 'americana' delle città americane. Ma come funziona tutto questo?".

"Una delle cose di cui parliamo con tutti gli sceneggiatori è proprio questa, cerchiamo un personaggio che possiamo introdurre in uno show e farlo apparire apparire in entrambi, perché a parte un paio di location che si ripetono, come sarebbero connesse altrimenti?" spiega ancora il produttore "Ed è una vera sfida, a cui però do il benvenuto. Dobbiamo solo stare attenti al far risultare il tutto il più naturale e organico possibile".

Le Streghe Mayfair, Alexandra Daddario nelle prime foto della serie AMC

E dunque ci sarà probabilmente da attendere un po', ma siamo fiduciosi che la produzione riuscirà a trovare il modo di portare insieme sul piccolo schermo queste due storie, tanto più ora che Intervista col Vampiro è stato ufficialmente rinnovato per una seconda stagione.