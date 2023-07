Insidious: La Porta Rossa batte Indiana Jones e il Quadrante del destino al box office USA

Indiana Jones e il Quadrante del destino non regge la concorrenza dell'horror Blumhouse Insidious: La Porta Rossa, che segna il secondo miglior debutto per la saga, e scivola in seconda posizione nel box office USA.

Il regno di Indiana Jones e il Quadrante del Destino al box office USA è stato di breve durata. Nel secondo weekend il quinto capitolo della saga Disney con Harrison Ford è stato battuto dall'horror Insidious: La Porta Rossa, che ha segnato un debutto da 32,6 milioni in 3.188 sale, segnando una media per sala di 10.241 dollari. Costato 16 milioni, il quinto capitolo della fortunata saga horror targata Blumhouse segna il secondo miglior debutto del franchise dopo Oltre i confini del male - Insidious 2, forte di 40 milioni all'apertura nel 2013. Come rivela la nostra recensione di Insidious: La Porta Rossa il film, diretto da Patrick Wilson e ambientato dieci anni dopo gli eventi conclusivi del secondo film, torna a raccontare le vicende della famiglia Lambert, con Dalton alle prese con l'ingresso al college e il ritorno del demone Lipstick-Face.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino: una foto del film

Indiana Jones e il Quadrante del Destino scivola in seconda posizione dopo un solo weekend, incassando altri 26,5 milioni da 4.600 sale nordamericane e arrivando a un totale di 121,2 milioni. Le vendite di biglietti sono calate del 56% dopo primo weekend, segnando un parziale insuccesso per la pellicola costata 300 milioni che ha ancora un lungo cammino davanti a sé prima di risultare in attivo. Qui la nostra recensione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, che vede nel cast anche Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge e tante altre star.

La vera rivelazione del botteghino americano estivo è, invece, Sound of Freedom, thriller a sfondo religioso basato su una storia vera incentrato sul traffico sessuale di minori. La pellicola, interpretata da Jim Caviezel e Mira Sorvino, ha incassato 18 milioni da 2.850 sale durante il fine settimana e oltre 40 milioni fin dalla dall'apertura il 4 luglio. Numeri che ci insegnano a non sottovalutare mai l'appeal della religione su una gran fetta di pubblico americano.

Il film d'animazione Disney/Pixar Elemental scivola al quarto posto, aggiungendo 9,6 milioni agli incassi complessivi che sfiorano i 110 milioni in patria e i 252 milioni a livello globale. La pellicola, diretta da Peter Sohn, ruota attorno al rapporto tra due elementi apparentemente opposti, fuoco e acqua, come rivela la nostra recensione di Elemental.

Al quinto posto scende l'hit Spider-Man: Across the Spider-Verse che si gode l'incredibile successo di pubblico e critica, continuando a macinare incassi su incassi. La pellicola animata segna altri 8 milioni dincasso, approdando a un totale domestico di 357,6 milioni. Qui trovate la nostra recensione di Spider-man: Across the Spider-Verse.