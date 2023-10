Insidious - La porta rossa, Denti da squalo, Houria, Terra e polvere e i voti del mese DVD-Blu-ray. Parte 1

Nella prima parte della nostra rubrica homevideo, le recensioni di: Insidious - La porta rossa, Denti da squalo, Houria - La voce della libertà, Terra e polvere, In the Mood for Love.

La prima parte della nostra rubrica mensile homevideo di recensioni DVD e Blu-ray si apre con Insidious: La Porta Rossa, terzo capitolo di un franchise horror sempre inquietante. A seguire un film italiano molto originale, colpevolmente trascurato nelle sale, ovvero Denti da squalo, con un cast di tutto rispetto nel quale ci sono Edoardo Pesce, Claudio Santamaria e Virginia Raffaele.

Insidious - La porta rossa: Patrick Wilson in un'immagine

Spazio poi a Houria - La voce della libertà, film intenso e toccante sulla forza di volontà di una ballerina di talento che vive ad Algeri e che subisce una grave violenza. A seguire Terra e polvere, il film rivelazione di Berlino 2022, poi a chiudere la nuova versione restaurata di In the Mood for Love, celebre film di oltre vent'anni fa diretto da Wong Kar-Wai.

Insidious - La porta rossa: la recensione del blu-ray

IL FILM. Ancora un capitolo per il franchise Insidious con il sequel di Oltre i confini del male - Insidious 2. In questo Insidious: La Porta Rossa diretto da Patrick Wilson, ritroviamo i membri della famiglia Lambert dieci anni dopo le orribili esperienze vissute ma ancora traumatizzati, specialmente Josh e suo figlio Dalton, i due in grado di viaggiare nell'Altrove grazie alla proiezione astrale. Dalton sta per iniziare il college, ma il rapporto con suo padre è teso e pieno di incomprensioni per via dei vuoti di memoria che entrambi non riescono a riempire.

Insidious - La porta rossa: una scena del film

IL BLU-RAY. Insidious: La Porta Rossa è arrivato in homevideo con il blu-ray targato Eagle Pictures, ottimo tecnicamente e appena sufficiente negli extra. Il video sfodera un ottimo dettaglio e una discreta profondità in tutti i frangenti, con un croma caldo e un nero ottimo, anche se nelle scene buie che sono parecchie, una leggera flessione c'è e il quadro è molto piatto. Negli extra due featurette: La famiglia: passato, presente e oltre (3' e mezzo) fa un punto sul franchise, mentre Un regista indemoniato (5') esamina il doppio ruolo di Patrick Wilson come regista e attore.

DA NON PERDERE. La parte più convincente dell'edizione è comunque l'audio, un DTS HD 5.1 sia per l'italiano che l'originale, che riesce a esaltare i momenti di tensione del film. Le fasi di silenzio snervante sono rotte all'improvviso da botte di bassi piuttosto muscolari, ma anche la spazialità generale degli effetti e la dinamica sono ottime.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8,5 - Extra: 6

Insidious: La Porta Rossa, la recensione: quando sono i ricordi a mettere paura

Denti da squalo: la recensione del blu-ray

IL FILM. Diretto da Davide Gentile, Denti da squalo vede protagonista il tredicenne Walter (Tiziano Menichelli), che ha appena perso suo padre e vive con la madre Rita (Virginia Raffaele). Vagando per il litorale romano, il ragazzo approda in una grande villa abbandonata con una piscina nella quale vive uno squalo. Li non solo incontrerà un altro ragazzo con cui farà amicizia, ma piano piano entrerà a far parte di un mondo criminale del quale faceva parte in passato anche suo padre. Nel cast anche Claudio Santamaria e Edoardo Pesce.

Denti da squalo: un'immagine del film

IL BLU-RAY. Denti da squalo è arrivato in homevideo con il blu-ray Lucky Red distribuito da Plaion Pictures, un prodotto tecnicamente eccellente e con un ottimo reparto extra. Notevole il video, che presenta un quadro solido con un dettaglio sempre incisivo, sia sui primi piani che nelle panoramiche. Ottima la tenuta e la compattezza del quadro anche nelle ostiche riprese subacquee. Promosso anche l'audio in DTS HD 5.1, sempre coinvolgente con una buona attività di tutti i diffusori e un sub presente nella colonna sonora ma anche negli effetti, soprattutto nelle scene con lo squalo.

DA NON PERDERE. Una bella sorpresa vedere un reparto extra ricco con quasi un'ora di materiale per un film italiano. Troviamo un breve making of (3') con scene sul set, un Backstage VFH (1' e mezzo) sugli effetti speciali, la Conferenza stampa (30') con regista e cast alla presentazione del film, quindi interviste agli attori principali e al regista (11' in tutto), alcuni storyboard (6') e il trailer.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 8 - Extra: 7

Denti da squalo, recensione: un esordio che morde

Houria - La voce della libertà: la recensione del DVD

IL FILM. Presentato alla Festa del cinema di Roma 2022, Houria - La voce della libertà è un film diretto da Mounia Meddour Gens intenso e toccante, con protagonista Houria (Lyna Khoudri), una ragazza che vive ad Algeri ed è una ballerina di talento. Dopo aver subito una grave violenza resta con pesanti menomazioni fisiche e non riesce più a parlare, ma nonostante attorno a lei regni l'ingiustizia, continuerà a inseguire il suo sogno di ballerina con forza, tenacia e un'incrollabile forza di volontà.

Houria: una scena del film

IL DVD. Houria - La voce della libertà è disponibile in homevideo con il DVD Mustang Entertainment, scarso di extra (c'è solamente il trailer) ma tecnicamente valido, con un video ottimo ma anche un audio in Dolby Digital 5.1 (sia per l'italiano che l'originale) che nei momenti della musica e dei balli denota una certa grinta, sia nel coinvolgimento di tutti i diffusori che nella resa dei bassi. Soddisfacente anche l'ambienza, anche se a volte i rear sono un po' timidi, mentre i dialoghi sono puliti.

DA NON PERDERE. Davvero ottimo il video, che riesce a contenere al minimo i limiti del formato DVD, visibili solo con qualche sbavatura su alcune panoramiche. Per il resto il quadro resta sempre molto compatto, anche le scene più scure sono solide, mentre il dettaglio è molto buono per lo standard e si abbina a un croma vivace con colori brllanti.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 4

Houria, la recensione: la danza come disciplina, espressione, liberazione e catarsi

Terra e polvere: la recensione del DVD

IL FILM. È stato il film-rivelazione del Festival di Berlino 2022 raccontando l'amore attraverso i silenzi e i ritmi contadini della Cina rurale: in Terra e polvere, diretto da Li Ruijun, un uomo e una donna che portano avanti delle esistenze estremamente complicate, si ritrovano costretti a un matrimonio combinato. Non li aiuta di certo la difficile situazione economica, ma i due riusciranno ad alimentare il rapporto e il loro legame diverrà sempre più forte con il passare del tempo.

Terra e polvere: una scena del film

IL DVD. Terra e polvere è arrivato in homevideo con il DVD targato CG-Tucker. Il video è solo sufficiente perché a fronte di una soddisfacente tenuta nelle scene scure e di un discreto croma, deve fare i conti con molte sgranature e contorni incerti, con panoramiche e vegetazione che fanno fatica a tenere un quadro compatto. Negli extra il trailer e i saluti del cast al Festival di Berlino (2').

DA NON PERDERE. L'audio è presentato in Dolby Digital 5.1 sia per l'italiano che l'originale. Il film non è certo di azione e non offre molti spunti, ma va apprezzata una certa cura per l'ambienza con i rumori della vita rurale, con qualche effetto ben posizionato, dialoghi puliti e una soddisfacente resa della delicata colonna sonora.

I VOTI. Video: 6 - Audio: 7 - Extra: 5

Terra e polvere, la recensione: storie di invisibili, di amore e resistenza

In the Mood for Love: la recensione del DVD

IL FILM. Nuova edizione DVD in versione restaurata per In the Mood for Love, il film diretto da Wong Kar-Wai nel 2000 con Maggie Cheung e Tony Leung Chiu Wai. Nella travagliata Hong Kong del 1962 il capo redattore di un quotidiano locale, dopo aver cambiato casa e spesso solo per i continui viaggi per lavoro compiuti dalla moglie, fa amicizia con una donna bellissima, a sua volta trascurata dal marito. Nascerà un rapporto molto particolare.

Maggie Cheung e Tony Leung nel film In the Mood for Love

IL DVD. La nuova edizione DVD di In the Mood for Love targata CG-Tucker, presenta un video restaurato che dopo i primi momenti piuttosto rumorosi, presenta una grana più naturale e un dettaglio a tratti soddisfacente ma un po' discontinuo, con qualche momento difficile fra sgranature e contorni incerti. Valido e vivace il croma. L'audio in Dolby Digital 5.1 restituisce dialoghi puliti, una discreta ambienza e una buona resa della colonna sonora.

DA NON PERDERE. Oltre al trailer, negli extra troviamo un Making of molto corposo dalla durata di ben 51 minuti, nel quale attraverso interventi di regista e cast, momenti delle riprese sul set e provini, si approfondiscono le varie tematiche del film, della sua realizzazione e della sua lavorazione.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 6,5 - Extra: 7