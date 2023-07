Insidious 5, Jason Blum conferma: 'Per un po' il franchise andrà in pausa'

Mentre era impegnato nella promozione di Insidious 5, il produttore Jason Blum ha potuto confermare che passerà un po' di tempo prima di vedere un nuovo capitolo, in quanto il franchise andrà in pausa.

"Fareste meglio a vedere questo Insidious, perché sarà l'ultimo!", ha scherzato Blum con DiscussingFilm. "Per dare una risposta più seria, [Insidious: La Porta Rossa] sarà l'ultimo che vedremo del franchise per un po'. Forse non si tratterà di un riposo eterno, ma sicuramente sarà una pausa molto lunga. Quindi, se qualcuno avrà un'idea tra 10 anni, chi lo sa? Ma - come per tutti i precedenti film di Insidious - non c'è un piano per il capitolo sei".

Insidious 5: il nuovo titolo rimanda alle origini del franchise horror

Nonostante le parole di Blum, è importante sottolineare che almeno uno spin-off di Insidious è in fase di sviluppo. Stiamo parlando di Thread: An Insidious Tale, nato dalla mente di Jeremy Slater, showrunner di Moon Knight. Oltre al coinvolgimento di Slater, sia Mandy Moore che Kumail Nanjiani sono stati coinvolti nel progetto.