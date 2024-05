Insidious: non è finita, annunciato il sesto capitolo del franchise e la data d'uscita

Sembrava dovesse finire tutto con il quinto film, ma la produzione ha dato il via libera al sesto capitolo

Il franchise di Insidious non chiuderà i battenti. Il quinto capitolo della serie horror di James Wan è arrivato nelle sale l'anno scorso e ha ottenuto un notevole successo al box-office, incassando più di 189 milioni di dollari.

La Blumhouse aveva già annunciato in precedenza uno spinoff diretto da Jeremy Slater, e ora anche Insidious 6 si aggiunge alla lista dei film in uscita della saga horror.

Nella giornata di ieri, la Sony ha ufficialmente fissato una data per il sesto capitolo, aggiungendola al calendario delle sue prossime uscite Insidious 6 arriverà nelle sale americane il 29 agosto 2025, quindi nelle sale tra poco più di un anno.

Ciò significa che probabilmente vedremo arrivare altre news sul film molto presto, dato che dovrà iniziare la pre-produzione tra non molto. Al momento non si hanno notizie sul cast o sul team creativo del film, ma verosimilmente arriveranno nelle prossime settimane.

Secondo Deadline, questo nuovo film di Insidious non è lo spinoff di Jeremy Slater, ma piuttosto un altro film che segue la storia principale del franchise. Il film di Slater, Thread: An Insidious Tale, era stato annunciato l'anno scorso prima dell'uscita di Insidious: La Porta Rossa. Il film dovrebbe essere interpretato da Mandy Moore e Kumail Nanjiani, ma non ci sono stati aggiornamenti sulla produzione da quando è stata diffusa la notizia.

Insidious: La porta rossa è stato il quinto film della saga horror, nonché debutto alla regia della star del franchise Patrick Wilson.