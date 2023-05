Insidious: Mandy Moore e Kumail Nanjiani star di Thread, il nuovo film della saga horror

Mandy Moore e Kumail Nanjiani saranno i protagonisti del film Thread: An Insidious Tale, un nuovo progetto che farà parte dell'universo di Insidious.

Il progetto sarà prodotto da un team composto da Screen Gems, Blumhouse e dalla Atomic Monster di James Wan.

Il nuovo film horror della saga

Ecco a voi i Chippendales: un primo piano di Kumail Nanjiani

Thread sarà il sesto film del franchise horror di Insidious e racconterà la storia di persone normali alle prese con delle entità demoniache. Il nuovo lungometraggio non avrà alcun legame con le storie precedenti e sarà un racconto indipendente. La storia avrà al centro un marito e una moglie, i ruoli affidati a Kumail Nanjiani e Mandy Moore, che si affidano a un incantesimo per ritornare indietro nel tempo, in modo da evitare la morte della loro figlia minore. Le conseguenze, ovviamente, saranno drammatiche.

Insidious - L'ultima chiave, non convince il quarto capitolo della saga

I primi quattro film di Insidious hanno guadagnato oltre 542 milioni di dollari, mentre il 7 luglio arriverà nelle sale americane il quinto capitolo della saga, Insidious: La Porta Rossa.

Jeremy Slater sarà sceneggiatore e regista di Thread: An Insidious Tale.

Mandy Moore ritornerà prossimamente protagonista delle seconda stagione di Dr. Death e della serie Twin Flames. Kumail Nanjiani ha invece recitato in show come Welcome to Chippendales e Obi-Wan Kenobi.