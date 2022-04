Insidious: James Wan celebra gli 11 anni del film horror con una serie di foto da brivido

Nel 2011 Insidious avrebbe riscattato James Wan da una serie di flop commerciali, posto le basi alla genesi del tornado Blumhouse Productions e alla nascita del ConjuringVerse. Proprio ieri il regista ha celebrato i primi 11 anni di Insidious, che veniva distribuito nelle sale americane esattamente l'1 aprile 2011.

Attraverso un post diffuso sul suo profilo Instagram, James Wan ha celebrato Insidious in tal modo: "Questo piccolo film indipendente è stato distribuito esattamente 11 anni fa. Dopo Saw, volevo lasciare il laboratorio del torture porn e fare qualcosa che risultasse meno grafico e più d'atmosfera. Da grandi fan delle storie di fantasmi e case stregate, Leigh Whannell e io avevamo in mente di dare vita alla nostra rivisitazione di progetti del genere. Volevamo farlo con un budget striminzito in modo tale da mantenere il controllo artistico totale sul nostro film".

James Wan ha proseguito: "La cosa più importante era che il film facesse paura. Quindi, abbiamo deciso di ambientarlo nel mondo delle proiezioni astrali e dei viaggi multidimensionali (argomenti che io adoro!). Inizialmente, il film si sarebbe dovuto intitolare The Further. Poi, però, abbiamo deciso per Insidious, un titolo ben più legato alle atmosfere delle possessioni e all'universo dei fantasmi. Il suono di questa parola era davvero figo".

Il regista della futura saga di The Conjuring ha proseguito a cantare le lodi del suo progetto del 2011: "Leigh Whannell ha firmato una sceneggiatura straordinaria che è riuscita a mixare orrore e dramma umano e familiare - e che mi ha anche fornito il punto di partenza per il ConjuringVerse. Il progetto ha attirato Jason Blum e ha segnato la nostra prima collaborazione (anche con Oren Peli) e la nascita di Blumhouse Productions. Quest'esperienza è stata incredibile!".

Infine, Wan ha commentato il cast del film e ha fatto un grosso in bocca al lupo al quinto progetto della saga, che sarà diretto da Patrick Wilson. Il regista ha scritto: "Siamo stati estremamente bravi e fortunati nel riuscire a mettere insieme un grande cast con un budget così basso. Lin Shaye, Rose Byrne, Patrick Wilson, Ty Simpkins e Barbara Hershey sono stati straordinari! Abbiamo girato Insidious in 24 giorni - 6 più di Saw. Ho montato il film a casa mia sul mio PC (che è un po' quello che sto facendo adesso su Aquaman 2 - magari con un po' di soldi in più!). E, così, sono trascorsi 11 anni e il nostro piccolo film si è trasformato in un importante franchise globale. Tra l'altro, Patrick Wilson tornerà nell'Altrove grazie a Insidious 5! Lunga vita all'Altrove!".

Nel 2020, Blumhouse ha annunciato che Patrick Wilson dirigerà e interpreterà Insidious 5. L'attore ha commentato in tal modo la notizia: "Dirigere il film chiude, professionalmente e personalmente, un cerchio e sono estremamente grato nell'aver ottenuto la fiducia che mi permetterà di continuare a raccontare questa storia terrorizzante e spaventosa".