Inside Out: Pixar al lavoro anche su una serie TV basata sul film Premio Oscar?

Qualche mese fa, Pixar aveva annunciato di essere al lavoro sul sequel di Inside Out, il film Premio Oscar 2015, e recentemente è emerso che lo studio starebbe progettando anche una serie televisiva basata sul film d'animazione.

Non si conoscono ancora i dettagli di questa operazione, ma sembra che i recenti flop al box-office dello studio - prima con Lightyear e lo scorso weekend con il flop di Elemental - abbiano spinto Pixar a muoversi su una direzione diversa.

Il progetto in questione sarebbe supervisionato da Mike Jones, già co-autore di Soul e Luca per lo studio.

Prendendo l'esempio di Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso!, la serie nata dal franchise di Monsters & Co., ha sì riportato i protagonisti dei film, ma ha anche ampliato la portata della storia e di quel mondo, offrendo dettagli e caratteristiche che non si adattavano necessariamente al grande schermo. Se ben realizzata, la serie televisiva di Inside Out potrebbe fare lo stesso per uno dei film più amati della Pixar.

Di recente, Pete Docter ha anche confermato che Woody e Buzz torneranno in Toy Story 5, attualmente in fase di sviluppo.