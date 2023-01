Inside Out 2: Mindy Kaling non è, per ora, coinvolta nel sequel della Pixar

L'attrice Mindy Kaling ha svelato che, per ora, non è coinvolta nella realizzazione di Inside Out 2, il sequel del film animato della Pixar.

Pixar ha annunciato, durante l'evento D23, che verrà prodotto Inside Out 2, ma non tutte le star del primo capitolo, sembra saranno coinvolte nel progetto. Mindy Kaling ha infatti ammesso che, per ora, non tornerà nel mondo delle emozioni della giovane Riley.

Nel film Inside Out il ruolo che era stato affidato a Mindy Kaling era quello di Disgusto. L'attrice, intervistata dal sito TheWrap, ha spiegato: "Mi sono divertita molto a lavorare a Inside Out e sono certa che Inside Out 2 sarà grandioso. Ma non ci sto lavorando". Mindy ha però aggiunto "Attualmente", lasciando quindi intendere che in futuro potrebbe essere in qualche modo coinvolta nella realizzazione del sequel.

Inside Out: una scena tratta dal film animato

In precedenza è stata invece confermata la presenza di Amy Poehler, voce di Gioia.

Il secondo capitolo della storia è stato firmato da Meg LeFauve. Alla regia, inoltre, ci sarà Kelsey Mann che, dopo aver co-sceneggiato Il viaggio di Arlo e aver diretto il corto Party Central della storia di Monster & Co, compierà il suo debutto alla guida di un lungometraggio.

Dopo Inside Out, ecco Riley alle prese con il suo primo appuntamento

Il film mostrerà quanto accade nella mente di Riley, ormai adolescente e probabilmente alle prese con nuove emozioni. Per scoprire cosa accadrà alla giovane protagonista bisognerà attendere l'estate 2024, quando il lungometraggio animato arriverà nei cinema di tutto il mondo.

Inside Out aveva incassato ben 850 milioni di dollari ai box office internazionali e aveva vinto il premio Oscar come Miglior Film Animato.