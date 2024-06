Inside Out 2 incassa 100 milioni nel secondo weekend al box office USA e vola a 355 milioni

Secondo weekend da urlo per Inside Out 2 che diventa il primo incasso del 2024 e il miglior incasso di sempre del secondo weekend per un film d'animazione.

La rivoluzione Pixar al box office americano non si ferma. Con un successo senza precedenti, Inside Out 2 domina il secondo weekend incassando la stratosferica cifra di 100 milioni che portano l'emozionante film d'animazione a un totale di oltre 355 milioni. Di conseguenza, il sequel Pixar diventa il settimo miglior incasso del secondo weekend nella storia e il miglior incasso di sempre del secondo weekend per un film d'animazione. Battuto il primo Inside Out che, nel 2015, aveva incassato 90 milioni nel weekend di apertura contro i 155 di inside Out 2. Con un incasso globale che supera i 724 milioni, il traguardo del miliardo non è poi così lontano.

Bad Boys: Ride or Die: una scena del film

Gli incassi saranno meno roboanti di quelli di Inside Out 2, ma Bad Boys: Ride or Die si difende molto bene e conserva la seconda posizione aggiungendo altri 18,7 milioni a un totale che sfiora i 147 milioni in tre settimane. Il pubblico globale sembra aver gradito il ritorno del duo di scatenati poliziotti composto da Will Smith e Martin Lawrence, premiando il film con oltre 289 milioni di incasso. Un piacevole divertissiment estivo che si rivela vincente, come conferma la nostra recensione di Bad Boys - Ride or Die.

Terza posizione per il debutto di The Bikeriders, attesa pellicola di Jeff Nichols che racconta le gesta di una gang di motociclisti* americana negli anni '60. Supercast per il period movie, che vanta la presenza di *Tom Hardy, Austin Butler e Jodie Comer, e che apre con un incasso di 10 milioni tondi tondi, raccolti in 2.642 sale, che fruttano una media per sala di 3.785 dollari. Per saperne di più scoprite la nostra recensione di The Bikeriders.

The Bikeriders, intervista ad Austin Butler: l'attore non ha paura del rifiuto

In netto calo gli incassi di Garfield: Una missione gustosa. Nella quinta settimana di programmazione, la pellicola per famiglie dedicata al pigro gattone rosso e ai suoi amici, stabile al quarto posto, incassa altri 3,6 milioni che portano il film a 85 milioni. In questa nuova versione della storia diretta da Mark Dindal, il celebre gatto dei fumetti è doppiato da Chris Pratt.

Quinto posto per Il Regno del Pianeta delle Scimmie. Il nuovo capitolo della saga dei primati diretto da Wes Ball aggiunge altri 3,6 milioni all'incasso complessivo che raggiunge i 164,3 milioni. A livello globale, la pellicola ha superato i 381 milioni. Scoprite la nostra recensione de Il Regno del Pianeta delle Scimmie.