Infinity: le novità in streaming a febbraio, da Barry Seal a The Accountant

Febbraio sulla piattaforma digitale Infinity sarà pieno di nuovi film e serie tv in streaming! Nel nuovo speciale video di Movieplayer.it abbiamo deciso di indicarvi le migliori uscite del mese, da Barry Seal a The Accountant.

Si parte il 6 febbraio con Padri e Figlie di Gabriele Muccino. Protagonista del film è Russell Crowe che a causa di un brutto male è impossibilitato a crescere sua figlia Kate interpretata da Amanda Seyfried. La giovane donna si ritroverà a dover affrontare il proprio passato per riacquistare una serenità ormai perduta. Dal 9 febbraio, invece, sarà disponibile Café Society, uno dei film recenti più riusciti di Woody Allen con un cast ricchissimo composto da attori quali Steve Carell, Jesse Eisenberg e Kristen Stewart.

Il 10 febbraio verrà rilasciato sulla piattaforma streaming Barry Seal - Una storia americana, biopic a tinte d'azione con protagonista l'instancabile Tom Cruise. L'attore veste i panni di un pilota truffaldino che durante gli anni '80 si ritrova inaspettatamente a lavorare sotto copertura per la CIA nel contesto di una delle più grandi operazioni statunitensi. E, a proposito di traffichi illeciti, a partire dal 13 febbraio su Infinity potrete vedere anche Trafficanti, esilarante commedia diretta dal regista di Una notte da leoni con Jonah Hill e Miles Teller.

Infine il 22 febbraio vi consigliamo la visione di The Accountant, film del 2016 in cui Ben Affleck interpreta il ruolo di Christian Wolff, un uomo affetto da sindrome di Asperger che lavora sotto copertura come contabile per alcune tra le più temibili organizzazioni criminali. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video, buona visione su Infinity. Ecco lo speciale video!

