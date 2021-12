Indie Spirit Awards 2022: La figlia oscura, C'mon C'mon e l'italiano A Chiara in nomination

La figlia oscura, C'mon C'mon e l'italiano A Chiara di Jonas Carpignano in nomination per gli Indie Spirit Awards 2022.

Beanie Feldstein, Regina Hall e Naomi Watts hanno annunciato le candidature agli Indie Spirit Awards 2022, in nomination La figlia oscura, esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal, C'mon C'mon con Joaquin Phoenix e l'italiano A Chiara di Jonas Carpignano.

A Chiara: un'immagine del film

A guidare le candidature è Zola di Janicza Bravo, prodotto da A24 e basato su un viaggio tumultuoso, candidato per la miglior regia, sceneggiatura, fotografia, montaggio, protagonista femminile e non protagonista. C'mon C'mon di Mike Mills con Joaquin Phoenix ha ricevuto quattro candidature tra cui miglior lungometraggio, regista e sceneggiatura. Tra i titoli in nomination Red Rocket di Sean Baker ha ottenuto due candidature per il miglior protagonista maschile, Simon Rex, e la miglior attrice non protagonista, Suzanna Son. The Humans, diretto da Stephen Karam basato sul suo atto unico, è stato nominato per la fotografia.

Netflix e Neon hanno ricevuto nove candidature ciascuna, con la piattaforma streaming forte del successo de La Figlia Oscura di Maggie Gyllenhaal, basato sul romanzo di Elena Ferranti, e di Due donne - Passing, prima regia di Rebecca Hall. Neon vanta una serie di nomination per A Chiara (miglior film, montaggio, fotografia), ma anche Pig, Pleasure, Flee candidato a miglior documentario e Petite Maman per il film internazionale.

Di seguito la lista dei candidati agli Indie Spirit Awards 2022:

MIGLIOR FILM

A Chiara

C'mon C'mon

The Lost Daughter

The Novice

Zola

MIGLIOR OPERA PRIMA

7 Days

Holler

Queen Glory

Test Pattern

Wild Indian

MIGLIOR PROTAGONISTA FEMMINILE

Isabelle Fuhrman, The Novice

Brittany S. Hall, Test Pattern

Patti Harrison, Together Together

Taylour Paige, Zola

Kali Reis, Catch the Fair One

MIGLIOR PROTAGONISTA MASCHILE

Clifton Collins Jr., Jockey

Frankie Faison, The Killing of Kenneth Chamberlain

Michael Greyeyes, Wild Indian

Udo Kier, Swan Song

Simon Rex, Red Rocket

MIGLIOR REGISTA

Janicza Bravo, Zola

Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter

Lauren Hadaway, The Novice

Mike Mills, C'mon C'mon

Ninja Thyberg, Pleasure

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Ascension

Flee

In the Same Breath

Procession

Summer of Soul

MIGLIOR NON PROTAGONISTA FEMMINILE

Jessie Buckley, The Lost Daughter

Amy Forsyth, The Novice

Ruth Negga, Passing

Revika Anne Reustle, Pleasure

Suzanna Son, Red Rocket

MIGLIOR NON PROTAGONISTA MASCHILE

Colman Domingo, Zola

Meeko Gattuso, Queen of Glory

Troy Kotsur, CODA

Will Patton, Sweet Thing

Chaske Spencer, Wild Indian

MIGLIOR SCENEGGIATURA

C'mon C'mon, Mike Mills

The Lost Daughter, Maggie Gyllenhaal

Swan Song, Todd Stephens

Together Together, Nikole Beckwith

Zola, Janicza Bravo, Jeremy O. Harris

MIGLIOR SCENEGGIAATURA D'ESORDIO

Lyle Mitchell Corbine, Jr., Wild Indian

Matt Fifer; Story by Sheldon D. Brown, Cicada

Shatara Michelle Ford, Test Pattern

Fran Kranz, Mass

Michael Sarnoski; Story by Vanessa Block, Michael Sarnoski, Pig

MIGLIOR MONTAGGIO

Affonso Gonçalves, A Chiara

Ali Greer, The Nowhere Inn

Lauren Hadaway, Nathan Nugent, The Novice

Joi McMillon, Zola

Enrico Natale, The Killing of Kenneth Chamberlain

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Ante Cheng, Matthew Chuang, Blue Bayou

Lol Crawley, The Humans

Tim Curtin, A Chiara

Edu Grau, Passing

Ari Wegner, Zola

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Compartment No. 6 - Finlandia/Russia

Drive My Car - Giappone

Madres Paralelas - Spagna

Pebbles - India

Petite Maman - Francia

Prayers for the Stolen - Messico



ROBERT ALTMAN AWARD

Mass

JOHN CASSAVETES AWARD

Cryptozoo

Jockey

Shiva Baby

Sweet Thing

This is Not a War Story

PRODUCERS AWARD

Brad Becker-Parton , Pin-Chun Liu, Lizzie Shapiro

SOMEONE TO WATCH AWARD

Alex Camilleri, Luzzu

Michael Sarnoski, Pig

Gillian Wallace Horvat, I Blame Society

TRUER THAN FICTION AWARD

Angelo Madsen Minax, North By Current

Jessica Beshir, Faya Dayi

Debbie Lum, Try Harder!

TV CATEGORIES

BEST NEW NON-SCRIPTED OR DOCUMENTARY SERIES

Black and Missing

The Choe Show

The Lady and The Dale

Nuclear Family

Philly D.A.

BEST NEW SCRIPTED SERIES

Blindspotting

It's a Sin

Reservation Dogs

La ferrovia sotterranea

We Are Lady Parts

BEST FEMALE PERFORMANCE IN A NEW SCRIPTED SERIES

Thuso Mbedu, La ferrovia sotterranea

Anjana Vasan, We Are Lady Parts

Jana Schmieding, Rutherford Falls

Jasmine Cephas Jones, Blindspotting

Deborah Ayorinde, THEM: Covenant

BEST MALE PERFORMANCE IN A NEW SCRIPTED SERIES

Lee Jung-jae, Squid Game

Olly Alexander, It's a Sin

Michael Greyeyes, Rutherford Falls

Murray Bartlett, The White Lotus

Ashley Thomas, THEM: Covenant

BEST ENSEMBLE CAST IN A NEW SCRIPTED SERIES

Reservation Dogs

I Film Independent Spirit limitano i budget dei film a 22,5 milioni di dollari o meno per essere idonei al riconoscimento, motivo per cui alcuni titoli indipendenti di alto profilo non sono in lizza. Un comitato di selezione di oltre 50 persone ha selezionato 650 candidati tra cui sono stati votati i titoli in nomination, come ha affermato il presidente di Film Independent Josh Welsh. A differenza di altri premi, tutti i membri dell'organizzazione no-profit - "registi e amanti del cinema" allo stesso modo - in regola dal 21 dicembre possono votare per i vincitori.