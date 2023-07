Indiana Jones e l'ultima crociata, Harrison Ford fa chiarezza sulla scena 'senza pantaloni' con Sean Connery

Cosa non si fa per rispetto nei confronti di un divo. Harrison Ford è arrivato a togliersi i pantaloni mentre recitava a fianco di Sean Connery sul set di Indiana Jones e l'ultima crociata. A distanza di anni, l'attore ha fatto luce sul misterioso spogliarello durante un'intervista con GQ.

In Indiana Jones e l'ultima crociata, Steven Spielberg ha deciso di introdurre il personaggio del padre di Indy, affidando il divertente ruolo a Sean Connery. Nel film, Indy senior accompagna il figlio in una rocambolesca avventura per recuperare il Sacro Graal prima dei nazisti.

Sean Connery e Harrison Ford in una scena di indiana Jones e l'ultima crociata

Harrison Ford ha confermato che il caldo estremo e la tendenza a sudare hanno portato Sena Connery prima e la sua co-star poi a girare senza pantaloni la scena del dirigibile visto che erano ripresi sono dalla vita in su. Ecco il ricordo di Ford:

"Lavorare con Sean è stato divertimento puro. Abbiamo instaurato un ottimo rapporto. Lui indossava un maglione pesante e pantaloni di lana pesante, che ha deciso di togliersi a causa del caldo. A quel punto ho ritenuto necessario e opportuno togliermi i pantaloni pure io. Quindi avevamo due uomini senza pantaloni ripresi dalla vita in su".

In un making of del film, Sean Connery aveva svelato alcuni dettagli della scena in questione, specificando:

"Nella scena dei dirigibile, tutti i passeggeri indossavano pellicce e cappelli, visto che fingevamo fosse inverno. E io ho recitato senza pantaloni. Harrison mi ha detto, 'Non reciterai la tua scena senza pantaloni'. E io ho risposto, 'Beh, se non lo faccio mi fermerò di continuo perché sudo enormemente, sudo molto facilmente'. Beh, alla fine se li è tolti anche lui'".

Harrison Ford e Sean Connery: un legame speciale nato sul set

Il cameratismo tra Ford e Connery nato sul set di Indiana Jones e l'ultima crociata era dovuto allo humor posseduto dai due divi e dalla vicinanza anagrafica, visto che Conney era solo 12 anni più vecchio di Harrison Ford. Come spiega Ford nel documentario, il loro essere alla pari nel film era concretizzati nel fatto che "l'eroina protagonista ha avuto una relazione con Henry prima di incontrarmi".

Quando Sean Connery è morto nel 2020, Harrison Ford ha definito l'attore un "caro amico" e ha ricordato il tempo trascorso con lui sul set de Indiana Jones e l'ultima crociata dichiarando: "Dio, se ci siamo divertiti".