Indiana Jones e l'ultima crociata stasera su Italia 1: cast, curiosità e trama del film

Stasera, 1 luglio 2023, alle 21:20, su Italia 1 va in onda Indiana Jones l'ultima crociata con Harrison Ford. Il film di Steven Spielberg è stato scritto da Jeffrey Boam. John Williams ha composto la colonna sonora. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Indiana Jones l'ultima crociata: Trama

Nel 1938, Indiana Jones, celebre archeologo, apprende che suo padre, Henry, anch'egli archeologo, è stato rapito perchè prossimo, con i suoi studi, ad individuare il luogo dove è custodito il Santo Graal, il calice in cui, secondo la leggenda, Gesù Cristo bevve nell'Ultima Cena.

Saputo che il padre si trova in Germania, Indiana lo raggiunge con una collega tedesca rintraccia a Venezia, lo libera e si reca con lui in Medio Oriente, dovene devono evitare che il Santo Graal finisca nelle mani dei nazisti.

Indiana Jones l'ultima crociata: Curiosità

Indiana Jones e l'ultima crociata è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 6 Ottobre 1989; la data di uscita originale è 24 Maggio 1989 negli USA.

Le riprese del film si sono svolte dal 16 Maggio 1988 al 30 Settembre 1988 in Germania, Giordania, Inghilterra, Italia, Messico, Spagna e Stati Uniti.

Nonostante interpreti il padre di Indiana Jones nel film, Sean Connery era in realtà solo 12 anni più grande di Harrison Ford, l'attore che interpreta il famoso archeologo.

Nel castello austriaco nel film, è possibile vedere una scena in cui Indiana Jones si nasconde in un barile. Questo è un omaggio a I predatori dell'arca perduta, il primo film della serie, in cui Indy si nasconde in un barile simile.

Costume di Indiana Jones: Il famoso cappello fedora di Indiana Jones è diventato un'icona del personaggio. Il cappello originale utilizzato nei film è stato venduto all'asta nel 2018 per 393'600 sterline.

Oscar 1990: Miglior montaggio sonoro a Ben Burtt e Richard Hymns. Candidatura come Miglior colonna sonora a John Williams e Candidatura come Miglior sonoro a Ben Burtt, Gary Summers, Shawn Murphy e Tony Dawe

Indiana Jones l'ultima crociata: Critica e Trailer

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

Indiana Jones e l'ultima crociata è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 83% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 65 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 8.2 su 10

Indiana Jones l'ultima crociata: Interpreti e personaggi