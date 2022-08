Quentin Tarantino: "Ho amato Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo più di L'ultima Crociata"

Quentin Tarantino ha svelato che apprezza Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo più del film con star Sean Connery.

Il regista, durante il podcast ReelBlend, ha condiviso le sue opinioni riguardanti la saga con protagonista l'attore Harrison Ford.

Il filmmaker, che recentemente ha condiviso il suo amore per Top Gun: Maverick, ha spiegato il motivo per cui non ha amato Indiana Jones e l'ultima crociata, in cui veniva introdotto il personaggio di Henry Jones Sr che univa le forze con il figlio per andare alla ricerca del Sacro Graal.

Quentin Tarantino ha spiegato: "Mi è piaciuto Il Regno del Teschio di Cristallo più del film con Sean Connery. Quello non mi è piaciuto. Non l'ho apprezzato affatto...".

Top Gun: Maverick, Quentin Tarantino rivela: "L'ho amato"

Il filmmaker ha quindi sottolineato: "Quello è un film così noioso! Lo è! E non è un personaggio interessante. La battuta è fatta subito. Ed è 'Fermati, o mamma spara!'".

I commenti legati al film di Indiana Jones sono legati alla commedia Fermati, o mamma spara che aveva come protagonista Sylvester Stallone nel ruolo di un poliziotto che unisce le foze con la madre.