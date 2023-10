Indiana Jones e il Quadrante del Destino: svelata la data d'uscita in home video

Nelle varie edizioni in cui sarà disponibile, anche tanti contenuti speciali da non perdere.

I fan hanno dovuto dire addio a Indiana Jones lo scorso giugno, quando Indiana Jones e il Quadrante del Destino è arrivato nelle sale, ma l'avventura non è del tutto finita: a dicembre i fan potranno aggiungere il film alla loro collezione.

Oltre all'uscita del film in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD, i fan potranno anche trovare una versione SteelBook del film e una spilla in edizione limitata. Indiana Jones e il Quadrante del Destino uscirà in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD il 5 dicembre.

Oltre al Making Of del film, di seguito riportiamo i contenuti speciali inclusi nell'edizione home video:

Capitolo 1: Prologo - Harrison Ford torna in azione nei panni di Indiana Jones! Viaggio nel 1944: questa featurette rivela i registi, i personaggi, gli stunt, le location e gli incredibili effetti visivi che compongono l'emozionante prologo di Dial of Destiny!

Capitolo 2: New York - James Mangold mostra la ricostruzione della Manhattan del 1969 per l'inseguimento della Moon Parade. Questa featurette mette in luce Helena (Phoebe Waller-Bridge) mentre John Williams dirige il suo nuovo bellissimo tema per questo avvincente personaggio.

Capitolo 3: Marocco - L'uomo col cappello è tornato! Esplorate il Marocco con questa featurette che illustra gli stunt da brivido dell'inseguimento in tuk-tuk nella medina e della rissa in albergo. Incontrate Teddy (Ethann Isidore), il nuovo e precoce alleato di Indy nella caccia al quadrante!

Capitolo 4: Sicilia - Incontrate Renaldo (Antonio Banderas) che guida i nostri eroi in una pericolosa caccia al tesoro sottomarina! Ritrovate Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge in Sicilia ed esplorate le caverne, le trappole e gli insetti che circondano la tomba di Archimede!

Capitolo 5: Finale - Questa featurette racconta l'emozionante finale della serie di Indiana Jones. Il cast e i registi James Mangold, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, John Williams, Steven Spielberg e Harrison Ford danno l'addio a uno dei più grandi eroi di tutti i tempi.

Infine, sarà disponibile per la visione anche una versione con la sola colonna sonora del film in cui sarà possibile ascoltare la musica iconica di John Williams su una traccia isolata mentre guardate il film.