Indiana Jones e la Ruota del Destino: Harrison Ford smentisce le voci su una sua probabile sostituzione

Harrison Ford in persona ha smentito le voci su un passaggio di testimone tra il suo Indiana Jones e una versione più giovane in Indiana Jones e la Ruota del Destino.

Dopo la smentita del regista James Mangold, ci ha pensato lo stesso Harrison Ford a smentire le voci che volevano un passaggio di testimone tra il suo Indiana Jones e una versione più giovane del personaggio, in Indiana Jones e la Ruota del Destino.

In molti avevano scommesso sul personaggio di Phoebe Waller-Bridge, Helena, he a quanto pare sarà la figlioccia di Indy in Indiana Jones 5. Soluzione "troppo semplice" probabilmente per essere presa in considerazione.

Durante una recente intervista (condivisa tramite ActioNewz.com), Harrison Ford ha fatto chiarezza una volta per tutte sulla questione del passaggio di testimone smentendo le voci. Ecco le sue parole: "No, sto solo raccontando una storia. vedrete cosa accade, vedrete. Spero che vi piaccia".

Indiana Jones 5: la spiegazione del titolo ufficiale e della storia, cos'è la Ruota del Destino?

In precedenza, James Mangold aveva smentito via Twitter l'ipotesi del passaggio di testimone scrivendo: "Ancora una volta. Nessuno sta 'prendendo il posto' o sostituendo Indy o indossando il suo cappello né viene 'cancellato' attraverso qualche espediente. Questa ipotesi non è mai esistita non in nessuna versione o sceneggiatura - ma i troll trolleranno - è così che ottengono i loro clic".

Indiana Jones e la Ruota del Destino uscirà nei cinema a giugno 2023.