Indiana Jones 5, James Mangold si scaglia contro i troll del web: "Mettono in giro falsità sul fillm"

James Mangold, regista del quinto capitolo di Indiana Jones, ha postato un tweet al vetriolo (poi rimosso) in cui se la prendeva con alcuni utenti, colpevoli di aver messo in giro falsità sul film.

C'è grande attesa attorno al quinto capitolo di Indiana Jones di cui, nei giorni scorsi, è stato diffuso il primo trailer oltre al titolo ufficiale: Indiana Jones e la Ruota del Destino.

In molti hanno speculato sul futuro del franchise, ipotizzando la star Phoebe Waller-Bridge come futura protagonista, ma il regista James Mangold ha voluto smorzare qualsiasi tipo di rumor. In un tweet al vetriolo, poi cancellato, il regista aveva scritto: "Per l'ultima volta, nessuno prenderà il posto di Indiana Jones né verrà cancellato in qualche strana maniera. Non c'era scritto in alcuna copia della sceneggiatura, ma i troll continuano a fare i troll ed è in questo modo che ottengono i loro click sul web".

Indiana Jones 5: la spiegazione del titolo ufficiale e della storia, cos'è la Ruota del Destino?

Mangold aveva poi aggiunto: "E per favore non portatemi all'esasperazione dicendo che una volta ogni tanto un troll può avere ragione. Anche uno scoiattolo non vedente riesce a trovare una nocciolina una volta ogni tanto. Tutto quello che uno deve fare è guardare le foto dal set, leggere le interviste, e speculare sulla trama di un film".

Indiana Jones e la Ruota del Destino arriverà nelle sale a giugno 2023. La storia sarà ambientata nel 1969, durante la corsa allo spazio, e mostrerà il celebre archeologo alle prese con i nazisti. Phoebe Waller-Bridge vestirà i panni di Helena, "figlioccia" del protagonista.