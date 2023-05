Indiana Jones e il Quadrante del Destino: svelata la durata ufficiale, ecco la prima clip da Cannes 2023

Tutto è ormai pronto per l'ultima avventura di Harrison Ford nei panni dell'archeologo più celebre del grande schermo. Indiana Jones e il Quadrante del Destino sembra ripercorrere le grandi atmosfere che hanno reso iconica questa saga, ma con un pizzico di modernità. E dopo i rumor degli ultimi mesi arriva finalmente la conferma sulla durata ufficiale del film.

Stando al programma ufficiale del Festival di Cannes 2023, infatti, Indiana Jones 5 durerà ben 2 ore e 34 minuti, rendendolo di fatto il capitolo più lungo della saga. Il film sarà proiettato in anteprima mondiale proprio a Cannes giovedì 18 maggio e, per ingannare l'attesa, è stata diffusa in rete una nuova clip.

Quando uscirà nelle sale?

Dopo Cannes, Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà presentato in anteprima italiana alla 69esima edizione del Taormina Film Fest 2023 alla presenza del cast. L'uscita nelle sale italiane è invece fissata al 28 giugno.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino è diretto da James Mangold, regista di Logan. Steven Spielberg, regista dello storico franchise, ha dichiarato di essere rimasto affascinato dal film dopo la visione in anteprima.

"Quando le luci si sono accese, dopo la proiezione, ho guardato gli altri e ho esclamato 'Dannazione, pensavo di essere l'unico in grado di saper fare uno di questi film'".