Indiana Jones, Harrison Ford conferma di aver concluso la sua esperienza: "Non sono coinvolto nella serie"

Harrison Ford ha confermato che la sua esperienza con Indiana Jones si è del tutto conclusa e non sarà coinvolto nella realizzazione della serie tv in fase di sviluppo per Disney+.

L'attore, intervistato dal magazine Total Film, ha commentato la fine della sua esperienza nell'iconico ruolo dell'archeologo.

La fine di un'epoca

In un'intervista rilasciata per promuovere Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Harrison Ford ha sottolineato: "Questo è l'ultimo film della serie ed è l'ultima volta che interpreterò il personaggio. Anticipo che sarà l'ultima volta che appare in un film".

La star ha aggiunto di essere a conoscenza del fatto che Disney sta sviluppando una serie tv, ma ha ribadito: "Non sarò coinvolto in quella se verrà realizzata".

L'ultimo film di Indy con Ford

Indiana Jones e la Ruota del Destino: un'immagine

Il quinto capitolo della saga, Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà l'ultima pellicola del franchise, sarà l'ultimo della storia e vedrà nuovamente Harrison Ford nel ruolo dell'iconico archeologo.

Diretto da James Mangold, il film ha nel suo cast anche Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters e Ethann Isidore.

I progetti per la tv

La saga era già arrivata sul piccolo schermo negli anni '90 con la serie Le avventure del giovane Indiana Jones con star Sean Patrick Flanery, progetto che aveva portato poi alla realizzazione di quattro film per la tv andati in onda su The Family Channel. Ford era apparso con un cameo, tuttavia non era coinvolto nello show, essendo un progetto legato alla gioventù del personaggio.