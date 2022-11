Indiana Jones 5: il look di Harrison Ford mostrato dalla copertina di Empire Magazine

La nuova copertina di Empire ci mostra, finalmente, il look ufficiale di Harrison Ford in Indiana Jones 5, confermandolo come protagonista del film.

Fino ad oggi i dettagli riguardo a Indiana Jones 5 sono stati letteralmente centellinati con il contagocce; attraverso la nuova copertina di Empire, però, abbiamo finalmente la conferma non soltanto del ritorno di Harrison Ford, ma di quello che sarà il suo look nell'atteso sequel.

Il quarto capitolo della saga di Indiana Jones non ha certamente sollevato gli animi della sua storica community, anzi tutt'altro, ispirando una certa sfiducia generale nei confronti dei lavori al quinto capitolo.

Il nuovo numero di Empire ha comunque attirato l'attenzione degli appassionati, ufficializzando la presenza del leggendario archeologo nel film, e consentendo di dare un primo sguardo al suo look in Indiana Jones 5.

Una pubblicità del genere risulta abbastanza inaspettata per via del fatto che Disney e Lucasfilm non sono state minimamente prodighe di dettagli sul progetto, rivelando poco o nulla negli ultimi tempi, con una promozione davvero limitata.

Indiana Jones 5, James Mangold chiarisce che "il personaggio non verrà mai sostituito"

Il film è stato diretto da James Mangold (Logan), e al momento non sappiamo assolutamente nulla sulla trama di Indiana Jones 5, pur avendo la conferma che in futuro il suo storico protagonista non verrà mai sostituito da nessun altro attore.

Al fianco di Harrison Ford troviamo Phoebe Waller-Bridge (la figlioccia di Indy, Helena), John Rhys-Davies, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann, Antonio Banderas e altri.