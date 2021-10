Indiana Jones 5: Harrison Ford posa con i cosplayer di Indy a Cefalù (FOTO)

La permanenza di Harrison Ford in Sicilia in occasione delle riprese di Indiana Jones 5 sta regalando tante gioie a tutti i suoi fan sparsi per l'isola. Questa volta, i fortunati di turno sono stati alcuni cosplayer di Indy che hanno avuto modo di posare in compagnia del loro mito.

La pagina Instagram Indiana Jones Italia ha condiviso sul suo profilo una serie di scatti che raffigurano Harrison Ford in compagnia di quattro suoi cosplayer e di uno che, invece, si è vestito come Sean Connery in Indiana Jones e l'ultima crociata. L'attore appare rilassato e divertito e si presta alle fotografie con estrema gioia e partecipazione. Al momento, l'interprete è impegnato con le riprese di Indiana Jones 5 in Sicilia.

Nei giorni scorsi, le riprese di Indiana Jones 5 si sono tenute a Siracusa ed Harrison Ford ha avuto modo di impersonare il più celebre archeologo di tutti i tempi tra gli scenari del Castello Maniace e dell'Orecchio di Dionisio.

Il film è diretto da James Mangold e interpretato da Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Thomas Kretschmann e Toby Jones. A differenza di quanto accaduto in Sicilia, le riprese londinesi di Indiana Jones 5 sono state un inferno per una zona della città. Chissà, probabilmente la nebbia e il brutto tempo non favoriscono il buonumore!