Indiana Jones 5, Harrison Ford a Siracusa per le riprese del film (FOTO)

La Sicilia è in fibrillazione per l'inizio delle riprese di Indiana Jones 5. Dopo i tecnici e la crew, anche Harrison Ford è sbarcato a Siracusa per girare alcune scene al Castello Maniace di Ortigia e al Parco Archeologico della Neapolis. Le riprese sono previste anche a Trapani, San Vito Lo Capo, Cefalù e Segesta.

Per Harrison Ford ha appena avuto inizio la "vacanza" siciliana. Le riprese di Indiana Jones 5, infatti, sono partite da Siracusa e, nei prossimi giorni, si sposteranno in altri luoghi della maggiore isola italiana. La mega produzione del film diretto da James Mangold ha allestito due set al Castello Maniace di Ortigia e al Parco Archeologico della Neapolis. Come riportato da Ansa, corde, scale in legno molto ripide e un inseguimento tra cunicoli hanno segnato gli scenari unici di Siracusa: per questi motivi, l'archeologo più famoso di sempre sembra sia stato messo a dura prova.

L'Orecchio di Dionisio è trasformato in una miniera e il Castello Maniace è stato il cuore di diverse scene girate tra la terraferma e il mare con spettacolari effetti speciali: finte esplosioni, fumo e colpi di arma da fuoco. Per assicurare il regolare svolgimento delle riprese è stata interdetta alla navigazione una zona di mare di 35mila mq attorno al Castello.

Dopo essere atterrato all'aeroporto di Catania e aver fatto numerose foto con il personale del luogo, Harrison Ford si è spostato a Siracusa - dove ha soggiornato presso la struttura Monasteri Borgo di Luce. Nei giorni scorsi, l'Orecchio di Dionisio ha ospitato alcune scene con Mads Mikkelsen e Phoebe Waller Bridge. Al termine delle riprese, il protagonista di Star Wars si è fermato a cantare all'interno del monumento per testare personalmente la straordinaria acustica.

Ieri, invece, la troupe si è spostata a Cefalù. Nonostante il brutto tempo, una volta arrivato sul luogo, Harrison Ford ha chiesto di poter fare un giro in centro e raggiungere il mare. Durante il percorso cittadino, l'attore ha concesso numerosi selfie a chiunque lo riconoscesse e fermasse. Nel percorso tra Siracusa e Cefalù, Harrison Ford ha fatto tappa anche a Paternò per uno spuntino in un famoso panificio del luogo.

Ad aver fatto visita sul set dell'Orecchio di Dionisio è stato anche Francesco Italia, sindaco di Siracusa, che ha dichiarato: "E' una straordinaria opportunità per il nostro territorio. Sia per quanto riguarda l'indotto, con circa 800 persone che usufruiscono di servizi e ospitalità, e poi la visibilità che lasciano ad una città questo tipo di produzioni non si può quantificare". Insomma, dopo Cyrano di Joe Wright, Siracusa torna protagonista del cinema che conta!

Indiana Jones 5 arriverà in sala il 29 luglio 2022.