Indiana Jones 5: Harrison Ford ha citato I predatori dell'arca perduta in un video messaggio per il CinemaCon

Harrison Ford ha inviato un video messaggio mostrato al CinemaCon durante la presentazione di Indiana Jones e il Quadrante del destino, citando anche I predatori dell'arca perduta.

L'attore non era presente all'evento in corso a Las Vegas, ma è stato comunque coinvolto nel panel della Disney.

Il messaggio di Indy

Nel video proiettato prima di una clip in anteprima, Harrison Ford ha dichiarato: "Buongiorno CinemaCon! Interpretare Indiana Jones per tutti questi anni ha significato tutto per me. I film hanno avventura e cuore e, per qualche motivo, serpenti. Perché dovevano esserci serpenti?".

La star di Indiana Jones e il Quadrante del Destino ha quindi sottolineato: "Siamo tutti entusiasti all'idea che potrete vivere l'esperienza del nostro film sugli schermi più grandi e migliori".

La descrizione della clip

Nella clip mostrata a Las Vegas si vedono i personaggi di Ford e Phoebe Waller-Bridge impegnati durante un inseguimento in alcune strade piuttosto strette. L'archeologo viene mostrato mentre esclama: "Non sono un ladro di tombe! Stavo facendo un lavoro importante con tuo padre".

L'ultimo film di Indy con Ford

Indiana Jones e la Ruota del Destino: un'immagine

Il quinto capitolo della saga, Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà l'ultima pellicola del franchise, sarà l'ultimo della storia e vedrà nuovamente Harrison Ford nel ruolo dell'iconico archeologo.

Diretto da James Mangold, il film ha nel suo cast anche Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters e Ethann Isidore.