Indiana Jones 5: le foto dal set rivelano quando si svolgerà il film di Harrison Ford

Indiana Jones 5 potrebbe svolgersi in un anno epocale per la storia mondiale, a indicarlo le foto dal set svelate dal Glasgow Times.

Le foto dal set di Indiana Jones 5 potrebbero aver rivelato l'epoca in cui sarà ambientato il prossimo film con Harrison Ford di nuovo di ritorno nei panni dell'avventuroso archeologo.

Indiana Jones 5 è attualmente in produzione nel regno Unito, segnando il tanto atteso ritorno di Harrison Ford nei panni di Indy a circa 14 anni dall'uscita di Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo. Mentre la trama ufficiale del film rimane segreta, le prime foto dal set trapelate hanno mostrato scene compatibili con flashback ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale data la presenza di veicoli d'epoca e foto che indicano la possibile tecnologia anti-invecchiamento utilizzata su Harrison Ford.

Nonostante la possibile presenza di flashback, Indiana Jones 5 sarà ambientato nel 1969. A indicarlo sarebbero le foto dal set diffuse dal Glasgow Times che mostrano quella che appare come New York City e un poster con su scritto "Welcome Home" per gli astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins attaccato alla vetrina di un negozio.

Indiana Jones 5: le riprese sono "un inferno in terra" per i londinesi

le immagini suggeriscono dunque che la nuova avventura di Indiana Jones esplorerà epoche diverse. Diretto da James Mangold, Indiana Jones 5 vedrà protagonisti Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Toby Jones. L'uscita del film è fissata per il 29 luglio 2022.