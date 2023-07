Indiana Jones 5, un'attrice ha chiesto di modificare una scena 'offensiva e problematica'

In Indiana Jones e il Quadrante del Destino, l'attrice Shaunette Renée Wilson, che interpreta l'agente Mason, ha chiesto e ottenuto che una scena che la vedeva protagonista venisse modificata perché ritenuta "offensiva e problematica".

"Beh, non voglio spoilerare troppo, ma il mio personaggio aveva un modo particolare di uscire di scena dal film", ha detto Wilson a Variety. "E inizialmente l'avevo trovato un po' troppo offensivo e un po' problematico, e mi sono detta: 'Probabilmente non c'è bisogno di dire queste parole o di farlo in questo modo, è una cosa che mi mette a disagio'".

Lodando la collaborazione con il regista James Mangold, Wilson ha aggiunto: "Mi ha detto: 'Sai, hai perfettamente ragione, ti capisco. È una cosa che avevo segnalato anch'io'. E siamo riusciti a lavorarci su".

Ricordando i suoi colloqui iniziali per il film, Wilson ha dichiarato: "È buffo, non ho fatto alcun provino per questo film. Ho incontrato James, mi ha mandato la sceneggiatura e mi hanno detto: 'Leggi questa sceneggiatura, vedi cosa ne pensi'. Ovviamente si trattava di 'Indiana Jones', quindi l'avrei fatto a prescindere".