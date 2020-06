Inception: un indizio nascosto rivelerebbe la verità sulla scena finale

Il finale di Inception è sogno o realtà? un dettaglio scovato da un utente Reddit farebbe chiarezza una volta per tutte.

Un indizio nascosto rivelerebbe la verità sulla scena finale dell'enigmatico Inception, cult di Christopher Nolan del 2010. L'indizio farebbe luce sul cliffhanger in cui Cobb (Leonardo DiCaprio) usa il totem di Mal, una trottola, per determinare se ha fatto ritorno nella realtà o se è ancora bloccato nel sogno.

Leonardo DiCaprio insieme a Ellen Page in una scena di Inception

Christopher Nolan ha optato volutamente per un finale aperto evitando di esplicitare la verità e lasciando che il pubblico dia la sua risposta, ma a dieci anni di distanza un utente Reddit avrebbe scovato l'esistenza di un indizio che confermerebbe come la scena in questione appartenga alla realtà. EndlessEdvoid scrive infatti:

"Il dibattito sul finale di Inception e sul fatto se sia reale o meno termina guardando la fede che Cobb indossa. Nel mondo reale non ha un anello, mentre l'anello è presente nei sogni. Nella scena finale non ha l'anello quindi il lieto fine avviene nella realtà."

Tenet è un sequel di Inception? John David Washington: "Direi che sono imparentati"

Joseph Gordon-Levitt in Inception

L'utente Reddit conferma la sua ipotesi postando screnshot delle scene del sogno in cui vediamo il personaggio che sfoggia la fede, mentre nelle scene che appartengono alla realtà le sue mani non hanno nessun anello.

In precedenza la costar Michael Caine si era lasciata sfuggire che Nolan gli aveva assicurato che la fine di Inception è realtà. Lo scorso anno, nel corso di una proiezione pubblica, Caine aveva confessato:

"Quando ho avuto lo script di Inception, ero perplesso e ho detto a Nolan 'Non capisco dove sia il sogno e dove la realtà'. Lui mi ha risposto 'Tu sei nella scena che è realtà'. Perciò posso dire che se ci sono io è la realtà, se non ci sono è il sogno."

Seguendo questa logica, il finale di Inception, quando Cobb si riunisce ai figli, è realtà visto che lui è tornato dalle profondità del sogno.