The Handmaid's Tale, Elisabeth Moss ha diretto la conclusione: "Non avevo tempo per pensare che stava finendo"

L'attrice ha ricordato l'emozione provata per la fine della serie filtrata dall'impegno da regista per la chiusura dello show.

Elisabeth Moss ha rilasciato un'intervista a Indiewire nella quale ha ricordato la conclusione della serie tv, che ad aprile è tornata su TIMvision per la stagione finale, The Handmaid's Tale.

L'attrice ha lavorato alla serie anche come regista degli ultimi episodi e nell'intervista ha svelato tutta l'emozione che ha provato lavorando dietro la macchina da presa per calare il sipario sullo show.

Lo stato d'animo di Elisabeth Moss da regista di The Hanmaid's Tale

"Dirigere gli ultimi episodi è stata una responsabilità enorme!" ha esclamato Moss, spiegando di non aver avuto molto tempo per potersi emozionare "Non c'era tempo per pensare che stava finendo".

Primo piano di Elisabeth Moss in The Handmaid's Tale

Qualche lacrima è scesa solo sulla scena finale:"È stata l'unica volta in cui ho pianto sul set durante l'ultima fase... Perché, sapete, ero al lavoro" ha ricordato l'attrice, stupita inizialmente che le stessero affidando le redini della regia:"Non riuscivo a credere che mi stessero lasciando dirigere il finale di questa serie".

La fine di The Handmaid's Tale con Elisabeth Moss

"È così che doveva finire questa serie" ha dichiarato Elisabeth Moss in relazione alla scena conclusiva della sesta e ultima stagione di The Handmaid's Tale.

"Questa è la storia di June" ha proseguito Moss nell'intervista "È il suo racconto ed è il modo giusto per chiuderlo". La star di Mad Men ha confessato di essere convinta che The Handmaid's Tale sia il miglior set sul quale abbia mai lavorato.

Una sequenza di The Handmaid's Tale

Ideata da Bruce Miller e basata sul romanzo del 1985, Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, The Handmaid's Tale ha debuttato sul piccolo schermo nel 2017 e dopo sei stagioni ora è pronta a chiudere i battenti. Del cast hanno fatto parte Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, Madeline Brewer, Ann Dowe e O.T. Fagbenle.