Immaculate: Sydney Sweeney al centro di una nuova anteprima del film horror

Neon ha diffuso in streaming una nuovissima anteprima di Immaculate, film horror che vedrà protagonista Sydney Sweeney, davvero lanciatissima in quel di Hollywood negli ultimi mesi.

L'attrice è anche produttrice di questa nuova pellicola, che si svolge in un remoto monastero italiano e racconta la storia di una donna devota la cui vita ideale viene sconvolta da sinistri segreti e da una crisi spirituale. Potrebbe essere l'ennesimo colpo per la Sweeney, dopo il successo di Tutti tranne te, che ha riportato in auge il genere delle rom-com, ormai dato per spacciato da diverso tempo.

In mezzo, però, c'è stato anche il sonoro flop di Madame Web al box-office, fatto per il quale difficilmente rivedremo l'attrice in un altro cinecomic in futuro.

Un cast tutto europeo

Al suo fianco in Immaculate, un cast di pesi massimi del piccolo schermo europeo, tra cui Álvaro Morte, Benedetta Porcaroli e Simona Tabasco. Morte è noto al pubblico internazionale soprattutto per il suo ruolo del Professore nella serie crime spagnola di successo di Netflix, La casa di carta. Un'altra star di Netflix, Porcaroli, ha guidato la serie Baby, durata per un totale di tre stagioni.

Immaculate: il trailer dell'horror con protagonista Sydney Sweeney

Immaculate ha ottenuto dall'MPA una classificazione R per "contenuti forti e violenti, immagini macabre, nudità e turpiloquio". Sarà quindi vietato ai minori non accompagnati.

L'uscita nelle sale americane di Immaculate è prevista per il 22 marzo 2024.